Unesco svari: Teh znamenitosti čez nekaj let ne bo več

Po vsem svetu se z alarmantno hitrostjo talijo ledeniki, zaradi česar bodo mnoge naravne znamenitosti in priljubljene destinacije kmalu nepovratno drugačne, opozarja Unesco.

Med kraji Unescove svetovne dediščine je 50 takšnih, ki jih zaznamujejo ledeniki − od najvišje ležečega na Mt. Everestu do najdaljšega na Aljaski ter zadnjih ledenikov na afriški celini.

Nova študija, ki jo je Unesco izvedel v sodelovanju s Svetovno zvezo za varstvo narave (IUCN), pa je pokazala, da se ti ledeniki v zadnjih 20 letih pospešeno krčijo zaradi globalnega segrevanja. Vsako leto izgubijo 58 milijard ton ledu, kar je enako količini vode, ki jo letno porabijo v Franciji in Španiji, in kar prispeva pet odstotkov k zviševanju morske gladine, so v poročilu zapisali pri Unescu.

Tudi ob takojšnjih ukrepih je tretjina Unescovih ledenikov že izgubljena

Ob teh podatkih so pri Unescu pozvali k takojšnjim ukrepom v boju proti segrevanju ozračja, predvsem k zmanjševanju izpustov ogljikovega dioksida. Kot so poudarili, tudi takojšnji ukrepi ne bodo rešili vseh ledenikov, tretjina izmed 50, ki so pod Unescovo zaščito, je nepovratno izgubljena.

Foto: Pixabay

Ogroženi ledeniki

Afrika

ledeniki na pobočjih gora Kilimandžaro in Kenija bodo najverjetneje izginili do leta 2050

Azija

ledeniki v narodnem parku treh vzporednih rek v kitajski provinci Junan so imeli od leta 2000 najvišjo relativno izgubo mase (57,2 odstotka) med Unescovimi lokacijami in so najhitreje taleči se ledeniki na seznamu

ledeniki v gorovju Tjanšan v Kazahstanu, Kirgiziji in Uzbekistanu so se od leta 2000 skrčili za 27 odstotkov

Evropa

ledeniki na območju Monte Perdida (Mont Perdu) v Pirenejih bodo najverjetneje izginili do leta 2050

ledeniki na območju Dolomitov v italijanskih Alpah bodo najverjetneje izginili do leta 2050

Latinska Amerika

ledeniki v argentinskem nacionalnem parku Los Alerces so od leta 2000 izgubili 45,6 odstotka mase

ledeniki v perujskem nacionalnem parku Huascaran so se od leta 2000 skrčili za 15 odstotkov

Severna Amerika

ledeniki v ameriškem nacionalnem parku Yellowstone bodo najverjetneje izginili do leta 2050

ledeniki v ameriškem nacionalnem parku Yosemite bodo najverjetneje izginili do leta 2050

ledeniki v kanadsko-ameriškem čezmejnem parku Waterton Glacier so se v zadnjih 20 letih skrčili za 26,5 odstotka

Oceanija

ledeniki na območju Te Wahipounamu na zahodu južnega otoka Nove Zelandije so se od leta 2000 skrčili za skoraj 20 odstotkov

