Napada čebel ni preživel. Kaj lahko storimo za zaščito? #video

Včeraj so v občini Škofja Loka čebele popikale dva človeka. Enega so uspešno oskrbeli na kraju dogodka, drugega pa so z vojaškim helikopterjem odpeljali proti UKC Ljubljana, vendar poti ni preživel. Napadi čebel so sicer redki, posamezni piki pa pri večini ljudi povzročajo le bolečo oteklino, pri nekaterih tudi mehurje, težave z dihanjem in vročino. Kako se lahko zavarujemo, kaj lahko naredimo, da bodo piki manj boleči, in kdaj je obisk pri zdravniku nujen?

Ob piku ose ali čebele se je treba odzvati hitro in pravilno.

"Največkrat ne vemo, kaj nas je pičilo. Vbodno mesto je najprej treba pregledati, mogoče celo pod povečevalnim steklom, če ga imamo. Želo poskušamo izvleči z instrumenti, če imamo v bližini kakšno pinceto. Potem pa začnemo takoj hladiti, saj je to vnetje," je o tem, kako preprečiti hujše posledice in kako se pred piki zaščititi, povedala zdravnica splošne medicine Nena Kopčavar Guček.

Gučkova poudarja, da je odziv kože ob piku normalen.

"Reakcije so zelo različne. Podaljšana alergijska reakcija, manj huda, kjer vbodno mesto zmerno oteče, naslednji dan je mogoče še malo bolj rdeče kot prejšnji dan. To je zelo neprijetno, ni pa nevarno za življenje," dodaja Kopčavar Gučkova.

Pozorni moramo biti na takojšnje hude reakcije

Opozarja, da moramo biti še posebej pozorni na morebitne takojšnje hude reakcije.

"Najhujše so pravzaprav tiste alergijske reakcije, ki se zgodijo v nekaj sekundah, mogoče v minuti. Nekoga piči čebela, mesto niti še ni pordelo in oteklo, ampak osebi že začne padati tlak, ima zelo visok utrip, je bleda, lahko jo oblije mrzel pot, ji je slabo, se ji vrti, lahko tudi izgubi zavest. To je stanje šoka," opozarja Gučkova. Ob tem dodaja še, da je zelo pomembno mesto vboda.

"Ogroženi smo, ko se pojavi kakršnokoli zatekanje v predelu glave, vratu, ust in dihalnih poti. Takrat je treba takoj poiskati zdravniško pomoč, kot tudi v tistem najhujšem primeru, ko se pojavi anafilaktični šok. Računamo, da se to v življenju lahko zgodi samo enkrat, ker taka oseba potem spada v alergološko oskrbo, tam to njeno alergijo natančno opredelijo. Taka oseba je potem vedno opremljena z zdravili," je dodala Kopčavar Gučkova.

Kako se lahko zaščitimo sami?

"Če smo brez zaščite in morda v gozdu naletimo na roj divjih os, si najprej zaščitimo obraz. Nobenih zelo hitrih gibov, če nas obletijo čebele, se poskušamo čim mirneje premikati. Že vnaprej morda premislimo, to niso modne smernice, ampak žive barve in cvetlični vzorci vabijo čebele in vse insekte," opozarja Kopčavar Gučkova.

"Pokušajmo čim manj privlačiti pozornost teh insektov z nevtralno obleko, mogoče z belo, sivo, bež. Oblecimo kaj takega, kar ne privlači čebel, ki zmotno mislijo, da bo to kakšna hrana," je še sklenila.

Najpomembnejše je, da ob neljubem srečanju s čebelami ali osami ostanemo mirni. Ob hujši reakciji pa poiščemo zdravniško pomoč.