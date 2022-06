Požar zajel tri manjše skakalnice

W niedzielę o 8 rano wybuchł pożar na skoczniach w 🇩🇪 Biberschlagu (K-35, K-17 i K-10). Ogień, który spalił igelit na zeskoku, został zgaszony po 20 minutach.



Skocznie nie nadają się do użytku. Policja nie wyklucza podpalenia



Plastična podloga treh skakalnic je skupaj z doskočiščem popolnoma zgorela. Plamen je bil visok en meter, požar pa so z gasilskimi vozili pogasili v dvajsetih minutah. Lokalni kriminalistični oddelek preiskuje vzrok požara, precej verjetno pa je, da je šlo za nameren vžig.

Večino del pri gradnji objektov, ki so bili odprti od leta 2004, so opravili člani domačega kluba sami. Lani so umetno razsvetljavo namestili v manjše arene, ravno prejšnji teden pa so začeli uporabljati nov sodniški stolp.

"Žalost, šok, jeza. Manjka nam besed," so zapisali na profilu kluba iz Biberschalga na Instragramu. "Objekt ni več uporaben za naše mlade športnike. Zahvaljujemo se gasilstvu za zavzetost. Ne bomo odnehali." Po nekaj urah se je pojavila še ena objava: "Hvala za vse glasove podpore, ki jih prejmemo. Trenutno skrbimo za organizacijske zadeve. Ustvarjen bo račun za donacijo. Več informacij kmalu."