Danes bo večinoma sončno. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti države ob prehodu vremenske fronte možna krajevna neurja z vetrom in nalivi, izključena pa ni niti toča. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

Dobro jutro, danes bo večinoma sončno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastale krajevne plohe in nevihte. Jutri bo sončno in nekoliko manj vroče. pic.twitter.com/Qs08wXtLej — ARSO vreme (@meteoSI) June 13, 2022

Jutri bo sončno, ponekod bo pihal vzhodni veter, burja na Primorskem bo dopoldne oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od devet do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj Celzija.

Obeti

V sredo in četrtek bo pretežno jasno in spet topleje, v četrtek popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.

Biovreme

Danes dopoldne bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje še ugoden, nato pa se bo obremenitev povečala. V torek bo vremenski vpliv ugoden.