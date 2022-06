Gasilci rešili tri tisoč piščancev, ki jim je grozila poplava

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V občini Slovenska Bistrica so gasilci včeraj rešili piščančjo farmo, ki ji je grozila poplava.

V občini Slovenska Bistrica so gasilci včeraj rešili piščančjo farmo, ki ji je grozila poplava. Foto: Posnetek zaslona

Neurja so sinoči ponovno besnela nad Slovenijo. Če je ob preteklih prehodih vremenskih front veliko škode povzročila predvsem toča, so tokrat za največ nevšečnosti poskrbeli močni nalivi in strele. Gorele so hiše in hlevi, odnašalo je mostove, meteorna voda je zalivala hiše. Na Štajerskem so gasilci reševali piščančjo farmo, ki ji je grozila poplava.

Meteorne vode so zalivale hiše, ceste, polja in travnike. V Spodnji Novi vasi, v občini Slovenska Bistrica, pa je voda zalila tudi piščančjo farmo, kjer je 12 tisoč piščancev, starih približno en teden.

Ena tretjina hleva je ostala suha

Nečak lastnika farme Tomaž Pristovnik je dejal, da so imeli srečo, da ni poplavilo celotnega hleva: "Ena tretjina hleva je ostala suha. Tja smo preselili piščance. Gasilci so izčrpali vodo, potem pa smo mokro 'steljo' odstranili iz objekta."

Na intervenciji je sodelovalo 16 gasilcev s tremi vozili, ki so skoraj tri ure prečrpavali meteorno vodo in naposled rešili tri tisoč piščancev. Reševanje teden dni starih piščancev je bilo za lastnike in gasilce velik izziv.

Podpoveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica Žan Justinek je dejal, da je piščančja farma velika približno 700 kvadratnih metrov. Poplavljena je bila dobra polovica objekta, prečrpali pa so približno 50 kubikov meteorne vode.

V Makolah se je sprožil zemeljski plaz

Siloviti nalivi so v večernih in nočnih urah spremljali tudi Makole. Poleg poplavljenih cest in travnikov, se je tam sprožil tudi zemeljski plaz.

Tamkajšnji prebivalci so povedali, da je bilo vode na cestah veliko. Zmanjkalo jim je električnega toka, zaradi silovitega neurja pa se je ponoči sprožil tudi zemeljski plaz.

V Ločah zagorelo ostrešje hiše

Čeprav danes na hiši v Ločah pri Slovenskih Konjicah ni več vidnih veliko posledic, pa je včeraj tam zaradi udara strele zagorelo.

Andrej Gumzej, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Loče, je povedal, da so požar pogasili z majhnimi kolečinami vode: "Zgorelo je približno dva do tri kvadrata ostrešja, nič več."

Loški gasilci pa so imeli polne roke dela tudi z meteorno vodo. “Tudi Loški konec je včeraj zelo prizadelo močno deževje, tako da smo bili na treh intervenacijah, kjer je bil vzrok prevelika količina meteorne vode," je še dejal Gumzej.

Oblačno in deževno vreme je napovedano tudi jutri, že popoldne pa naj bi padavine slabele in do večera večinoma ponehale.