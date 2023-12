Če pazite na sladkor: nikar kakavovih napitkov!

Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (MIPOR) je pregledal 14 mešanic za pripravo napitka s kakavom različnih blagovnih in trgovskih znamk. Ugotovili so, da je na prvem mestu na seznamu sestavin sladkor – od 50,8 grama do kar 83 gramov na 100 gramov izdelka. Na splošno so bolj "sladki" tisti, ki vsebujejo manj kot 25 odstotkov kakava, saj v povprečju na 100 gramov izdelka vsebujejo 12 gramov več sladkorja. Najslabše se je pri oceni prehranskega profila odrezal izdelek S Budget, ki v 100 gramih vsebuje kar 83 gramov sladkorja in le 9,5 odstotka kakava.

Ker v večini primerov kakava ne uživamo brez dodane tekočine, so zato preverili, koliko sladkorja oseba zaužije z enim kozarcem pripravljenega kakava. Upoštevali so najpogostejša priporočila proizvajalca za porcijo napitka, in sicer 15 gramov izdelka in dva decilitra mleka. S tako pripravljenimi napitki bi zaužili od 17 do 21,9 grama sladkorja.

V raziskavi so podrobneje pregledali in preverili, koliko kakava, sladkorja in aditivov vsebujejo mešanice, ocenili so tudi trajnostni vidik in označbo. Od 14 izdelkov jih je devet prejelo skupno oceno dobro, pet pa oceno povprečno.

Prehranski profil: več kakava, manj sladkorja

Pri napitku si seveda želimo čim večji delež kakava in z zdravstvenega vidika čim manjši delež sladkorja.

Najboljšo oceno za prehranski profil zelo dobro so dobili izdelki, ki so vsebovali največ kakava, in sicer od 25 do 36 odstotkov, a hkrati najmanj sladkorja (od 50,8 grama do 67 gramov na sto gramov izdelka): BenQuick Selection, BenQuick (instant oslajen manj masten kakavov prah z zmanjšano vsebnostjo sladkorja) in Lumpi.

Najslabše se je pri oceni prehranskega profila odrezal izdelek S Budget, ki v 100 gramih vsebuje kar 83 gramov sladkorja in manj kot pol kakava kot v vseh drugih izdelkih, in sicer le 9,5 odstotka.

Pet izdelkov s trajnostno oznako

Pridelava kakava je za kmete velik izziv. Hkrati je v svetu vse večje povpraševanje po bolj trajnostnih pridelkih, kmeti pa morajo za pridelek dobiti pošteno plačilo. Pri pridelavi kakava predstavlja veliko okoljsko težavo krčenje gozdov, saj pridelovalci kakava zmanjšujejo površino tropskih gozdov za nove nasade kakavovca.

Zato so ocenjevalci pregledovali tudi trajnostne oznake na izdelkih, denimo Fairtrade cocoa ali Rainforest Alliance cocoa, ki so jih našli pri proizvajalcih Choceur, BenQuick Selection, Goody cao, Dolciando in Bellarom. Pri tem opozarjajo, da se ti dve oznaki nanašata le na kakav in ne pomenita, da je bil tudi vsebovani sladkor pridobljen na trajnosten način.

Še vedno v skoraj vseh aditivi

Pregledani izdelki ne vsebujejo veliko aditivov, najpogosteje sta jim dodana emulgator (sojin ali sončnični lecitin) in (naravna) aroma.

Trije, Goody cao, S Budget in Dolciando, vsebujejo le en aditiv, medtem ko jih izdelek Choceur sploh ne vsebuje. Vsi štirje so bili za vsebnost aditivov ocenjeni zelo dobro.

Nekaterim izdelkom so dodane še druge sestavine z namenom obogatiti prehrano – vitamini, minerali in prehranske vlaknine. A ocenjevalci opozarjajo, da so vsa ta hranila naravno že prisotna v številnih živilih in jih ob pestri in uravnoteženi prehrani ni treba dodajati s temi izdelki.

Koliko sladkorja je priporočeno zaužiti?

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) naj z enostavnimi sladkorji ne bi pokrili več kot deset ali še bolje pet odstotkov dnevnih potreb po energiji. Otrok do treh let, pri katerem je dnevni energijski vnos približno 1.200 kilokalorij, bi z eno porcijo tako pripravljenega napitka s kakavom zaužil do 73 odstotkov še varne dnevne količine sladkorja, odrasel človek, ki potrebuje okrog dva tisoč kilokalorij na dan, pa do 44 odstotkov, če upoštevamo manj stroga priporočila SZO, ki predvidevajo deset odstotkov pokritja dnevnih potreb po energiji z enostavnimi sladkorji.