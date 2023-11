Dobra novica za potrošnike: znane nove cene košaric živil

Najcenejša osnovna košarica 15 osnovnih skupin živil je bila tokrat na voljo pri trgovcu Hofer (16,37 evra), so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sledijo košarice trgovcev Lidl (16,73 evra), Mercator (17,64 evra) in Spar (20,59 evra). Najdražji sta bili košarici Tuša (26,75 evra) in Eurospina (38,50 evra).

Največ izdelkov slovenskega porekla je imel v osnovni košarici živil vključenih Tuš, namreč deset. Spar in Lidl sta ponujala po osem izdelkov, Eurospin, Hofer in Mercator pa po sedem.

Od prvega popisa cen osnovne košarice živil 27. marca se je povprečna cena znižala v 11 kategorijah živil in v treh zvišala. Za kategorijo sir gavda primerjave ni bilo mogoče izvesti, so pojasnili na ministrstvu.

Padle cene govejega mesa in jogurta

Najbolj so se od prvega popisa pred osmimi meseci znižale cene govejega mesa in jogurta, za 27,75 odstotka. Sončnično olje se je pocenilo za 26,87 odstotka, svinjsko meso za 13,40 odstotka, maslo za 7,31 odstotka, bel kruh za 7,12 odstotka in sladkor za 4,11 odstotka. Podražili pa so se jabolka (9,71 odstotka), testenine (5,88 odstotka) in moka (3,33 odstotka).

Za razširjeno košarico 28 osnovnih skupin živil je bilo treba ob tokratnem popisu najmanj odšteti pri trgovcu Hofer, in sicer 28,68 evra. Sledijo košarice trgovcev Lidl (29,49 evra), Mercator (30,26 evra), Spar (35,24 evra) in Tuš (44,19 evra). Najdražja je bila razširjena košarica pri Eurospinu, zanjo je bilo treba odšteti 51,73 evra.

V razširjeni košarici 28 osnovnih živil sta imela največ izdelkov slovenskega porekla trgovca Tuš in Hofer, in sicer po 18. Lidl je ponujal 16 izdelkov slovenskega porekla, Spar 14, Mercator 13, Eurospin pa devet.

Cenejši krompir

V času od prvega popisa razširjene košarice 28 osnovnih živil 22. junija se je najbolj pocenil krompir (37,93 odstotka). Sledijo panceta ali sušena slanina (24,90 odstotka), goveje meso (22,79 odstotka), jogurt (21,14 odstotka), piščančje hrenovke (18,20 odstotka), oljčno olje (15,32 odstotka), polbel kruh (14,83 odstotka), sončnično olje (13,12 odstotka), banane (11,71 odstotka), čebula (11,62 odstotka), korenje (11,43 odstotka) ter sir gavda (10,41 odstotka).

Najbolj so se v tem času povišale cene zelene solate (16,88 odstotka), jabolk (14,97 odstotka), žemelj (11,07 odstotka), jajc (3,59 odstotka) ter kisle smetane (1,02 odstotka).

Nedosledna razpoložljivost izdelkov

Popisovalci so tokrat pri nekaterih trgovcih opazili nedosledno razpoložljivost izdelkov. Nekatere trgovine imajo namreč določene izdelke na voljo v manjših količinah, kot je v skladu z metodologijo popisovanja izdelkov, zato jih popisovalci v izračunu niso upoštevali. Vse pogosteje opažajo tudi zalaganje polic z najcenejšimi izdelki ob začetku popisa.

Ta dva problema so opazili pri trgovcih, kot so Mercator (piščančje meso, moka, čebula, olje, limone), Eurospin (svinjsko, goveje ter piščančje meso), Tuš (bel in polbel kruh) ter Spar (goveje meso), so zapisali na ministrstvu.