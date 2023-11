Odpoklic Slovenske rdeče pese v trgovinah Hofer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izdelek je bil v redni prodaji v vseh trgovinah Hofer v Sloveniji, vendar so serijo z omenjenimi podatki že izločili iz prodaje.

Foto: STA

Serijska oznaka izdelka je 20-79-010923, rok uporabe pa 1. 6. 2026.

Izdelek je bil v redni prodaji v vseh trgovinah Hofer v Sloveniji, vendar so serijo z omenjenimi podatki že izločili iz prodaje. Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške tudi brez predložitve računa. Če to ni mogoče, naj izdelek zavržejo, so še sporočili iz podjetja.