Pozor, znani trgovec zaradi vsebnosti pesticida odpoklical mandarine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Distributer Hofer je iz prodaje odpoklical mandarine v dvokilogramskem pakiranju in nepakirane mandarine, ki jih je bilo možno kupiti tudi z vedrom. Izdelka sta bila v skladu z določili varstva potrošnikov odpoklicana zaradi ugotovljene presežene vrednosti pesticida klorpirifos. Lot koda izdelka je 43/23. Enako je zaradi prisotnosti pesticida distributer KPG d. o. o. iz prodaje odpoklical živilo črnooki fižol proizvajalca AsiaExpress Food.

Distributer kupce prosi, da izdelek vrnejo v najbližjo Hoferjevo trgovino in kupnino jim bodo povrnili tudi brez predložitve računa. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz distributerja Hofer.

Foto: STA

Odpoklic živila črnooki fižol zaradi pesticida

Distributer KPG d. o. o. je iz prodaje odpoklical živilo črnooki fižol proizvajalca AsiaExpress Food, saj je bila v živilu ugotovljena prisotnost pesticida klorpirifos.

Serijska oznaka izdelka je WAN0503, rok uporabe pa 30. 3. 2025.

Distributer kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, v poslovalnico izvajalca dejavnosti Panorama Ekspress na Gregorčičevo ulico 13 v Ljubljani, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz distributerja KPG D. O. O.

Uprava za varno hrano poostrila nadzor



Uprava za varno hrano je na podlagi informacije hrvaških oblasti o distribuciji s klorpirifosom onesnaženih mandarin hrvaškega porekla v Srbijo minuli teden poostrila nadzor. Ugotovila je, da trgovci tudi sami preverjajo ostanke pesticidov v živilih. Nadzor bo poostren tudi ta teden, in sicer tako pri dobaviteljih kot v maloprodaji.