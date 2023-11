Kot so sporočili iz uprave, so bile mandarine v prometu v poslovalnicah izvajalca dejavnosti Polavi logistika iz Nove Gorice od 26. oktobra do 30. oktobra. Potrošniki, ki so kupili mandarine in jih še hranijo doma, naj jih vrnejo na mesto nakupa, so zapisali na upravi.

V okviru uradnega nadzora v notranjem prometu je uprava v vzorcu soje iz Argentine, ki jo je izvajalec dejavnosti Plodovi prodajal na ljubljanski Tržnici BTC, ugotovila preseženo vrednost pesticida klotianidin. Izdelek je uporaben do 31. decembra 2023, potrošniki, ki proizvod še hranijo doma, ga lahko vrnejo na mesto nakupa.

V zamrznjenih jagodah s poreklom iz Grčije, ki jih distribuirajo Ljubljanske mlekarne, pa je uprava ugotovila preseženo vrednost pesticida propamokarb. Gre za 2,5-kilogramsko pakiranje z datumom proizvodnje 11. oktober 2023 in rokom uporabe 11. oktober 2025. Kupce, ki so živilo kupili, uprava poziva, naj izdelka ne zaužijejo. Lahko ga vrnejo na mesto nakupa.