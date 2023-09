Zaradi presežka pesticidov odpoklicali grozdje. Jedli naj bi ga tudi v šolah.

Grozdje prihaja iz Strumice v Severni Makedoniji, dobavljeno je bilo med 13. in 26 septembrom, kupci so bili o neskladnem grozdju obveščeni včeraj. Obstaja verjetnost, da so ga kupci že pojedli. Kot poroča portal N1 se je grozdje znašlo tudi na jedilnikih slovenskih šolarjev.

Uprava za varno hrano je zaradi presežka dveh pesticidov odpoklicala črno grozdje, ki ga sicer dobavlja podjetje Geaprodukt. Kot poroča portal N1, je bilo grozdje dobavljeno v prejšnjih tednih in zato obstaja možnost, da so ga ljudje že pojedli.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je zaradi presežka dveh pesticidov odpoklicala črno grozdje, ki ga je dobavljajo podjetje Geaprodukt. Presežene so bile dovoljene vrednosti pesticidov kaptana in propamokarba.

"Artikla ne smemo uživati. Treba ga je vrniti prodajalcu ali zavreči v biološke odpadke. Osebe, ki so prišle v stik z okuženim živilom, naj si razkužijo roke. V primeru slabosti ali prebavnih težav naj se oglasijo pri najbližjem zdravniku," je v obvestilu, ki so ga prejeli njihovi kupci, zapisal Geaprodukt.

"Prosimo vas, da vse neskladne izdelke umaknete iz prodaje in jih skladiščite ločeno od ustreznih proizvodov, če jih še imate. Obvestite tudi svoje potrošnike," je še zapisano v obvestilu.

Preverjanje in ocenjevanje ustreznosti živil traja dlje časa

Kot so za N1 sporočili iz podjetja Geaprodukt, imajo vpeljane vse nujne postopke za preverjanje in ocenjevanje ustreznosti živil kot tudi dobaviteljev, prav tako redno in sproti analizirajo prejeto blago. "Analize trajajo tudi po mesec dni ali več, zaradi česar se pri hitro pokvarljivem blagu v praksi dogaja, da prihaja do daljšega časovnega zamika med dobavo blaga kupcem in prejemom rezultatov analiz," je za N1 pojasnila vodja pravne službe Geoprodukta Sara Dobnikar.

V primeru omenjenega grozdja so rezultate analize prejeli v sredo, kupce pa so obvestili v četrtek.