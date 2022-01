Branko Simonovič izstopil iz stranke DeSUS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanec DeSUS in podpredsednik državnega zbora Branko Simonovič je po pričakovanjih, potem ko je to napovedal, danes tudi izstopil iz stranke DeSUS. Še vedno pa ostaja član poslanske skupine, ker da to ni vezano na članstvo v stranki, navaja Večer.