Boste ugasnili luči za bolj zdrav planet?

Luči po domovih in mestih bodo ugasnile med 20.30 in 21.30. "Milijoni ljudi po vsem svetu bodo tako na preprost način pokazali svojo zavezanost zdravemu planetu, ki se trenutno spoprijema z dvema velikima izzivoma - propadanjem biološke raznovrstnosti in klimatskimi spremembami," so v sporočilu za javnost opozorili v WWF Adria.

Foto: Getty Images

Ena največjih svetovnih prostovoljskih akcij je usmerjena v osveščanje posameznikov ter mobiliziranje vseh prebivalcev Zemlje, vključno z vladami in podjetji, da se vključijo v dialog in sprejemanje odločitev, ki bodo tej in prihodnjim generacijam omogočile svetlo prihodnost.

Letošnjo akcijo spremlja slogan Odreši se plastike, izberi naravo. WWF poziva vlade sveta, naj sprejmejo globalni pravno zavezujoč sporazum, ki bi preprečil dušenje morij s plastiko. Prav tako organizacija spodbuja ljudi, da v vsakodnevnem življenju sprejemajo odločitve, ki imajo pozitivne posledice za planet.

"Za piknik ne kupujte plastičnih krožnikov in pribora, izogibajte se živilom, pakiranim v plastiko, kupujte lesene zobne ščetke in palčke za ušesa," svetuje vodja iniciative v WWF Adria Petra Boić Petrač.

"Poleg tega je za boljšo prihodnost nujno, da se k zdravi prihodnosti zavežejo tudi trgovci, ponudniki raznih storitev, podjetja, občine in vlade. Samo tako bomo namreč zares lahko naredili korenit korak v pravo smer," je dodala.

Foto: Getty Images

Ura za Zemljo se je kot simbolični dogodek ugašanja luči začela v Sydneyju leta 2007, danes pa se akciji pridružuje več kot 180 držav in ozemelj. Najbolj znane svetovne atrakcije, kot so pariški Eifflov stolp, rimski Kolosej, londonski Big Ben, dubajski Burž Kalifa ter newyorški Empire State Building, bodo drevi za eno uro utonile v mrak.

V Sloveniji se je lani tej akciji pridružilo več kot 20 mest, številna pa bodo sodelovala tudi letos. Iz Mestne občine Ljubljana so tako sporočili, da bodo za eno uro zatemnili zunanjo osvetljavo več objektov, med njimi so Ljubljanski grad, obzidje Križank, Plečnikove propileje na Žalah ter Plečnikove arkade na osrednji Ljubljanski tržnici.

V Celju bodo, kot so sporočili iz tamkajšnje mestne občine, za eno uro izklopili razsvetljavo na območju starega mestnega jedra in na Starem gradu. Svoja gradova, Velenjski in Šaleški grad, bo zatemnila Mestna občina Velenje, ugasnili bodo tudi luči na Titovem trgu.

Sodelovanje v letošnji Uri za Zemljo so med drugim napovedali tudi v Krškem, kjer bodo zatemnili del starega mestnega jedra, Občina Veržej bo ugasnila razsvetljavo ulic, javno razsvetljavo bodo ugasnili oziroma zmanjšali v Murski Soboti. V WWF Adria upajo, da bodo presegli lansko število sodelujočih slovenskih krajev.