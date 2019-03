V noči na nedeljo spet premikamo uro, a kako dolgo še? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihodnji konec tedna, v noči na nedeljo, spet premikamo uro. V nedeljo bo torej treba vstati uro prej. A teh zamenjav najverjetneje čez dve leti ne bo več. Ure naj bi še zadnjič prestavili s poletnega na zimski čas leta 2021 in za vedno ostali na zimskem. Na anketo Bruslja o premikanju ure se je odzvalo rekordnih 4,6 milijona ljudi, med njimi tudi 15 tisoč Slovencev. 84 odstotkov ljudi je proti premikanju ure.

Slovenci bi izbrali poletni čas, enako Portugalci, Ciprčani, Poljaki, medtem ko so Finci, Danci in Nizozemci izbrali zimski čas. Katerega bi izbrali, se mora do aprila odločiti vsaka država zase.

Za Slovenijo je zaradi geografske lege primernejši stalni zimski čas, čeprav imajo številni poletnega raje, ker ta v najtoplejših mesecih omogoča svetle večere in manjšo rabo luči. Toda biološko je za naše zdravje boljši zimski čas, poročajo v oddaji Danes na Planetu.

Varčevanje z energijo, ki je prižgalo zeleno luč poletnemu času, v praksi ne zdrži, saj ljudje svoj dan začenjamo zelo različno. Energije za umetno razsvetljavo prav tako porabimo manj kot nekoč. Foto: Thinkstock

V Sloveniji uro premikamo od leta 1983. Varčevanje z energijo, ki je prižgalo zeleno luč poletnemu času, pa v praksi ne zdrži.

"Energije, ki jo uporabimo za umetno razsvetljavo, je danes precej manj, kot je je bilo nekoč, pa tudi delovni čas je veliko bolj fleksibilen, kot je bil nekoč. To pomeni, da ni več dela od šeste do druge ure, ampak nekateri začnejo ob šestih, drugi ob devetih, zato bomo težko prilagajali uro vsem uporabnikom," je povedal Matej B. Kobav iz laboratorija za razsvetljavo in fotometrijo na fakulteti za elektrotehniko.

Premik ure ni več primeren za naš čas, je razložil tudi energetski strokovnjak Matjaž Valenčič iz podjetja Zenergija. "Ravno transport je tisti, ki je najbolj oviran pri tem, saj ni samo iz Slovenije na Hrvaško, ampak tudi na druge celine. Letalski urniki so tako dvojno zmedeni, ko oni enkrat premikajo na zimo, drugič premikamo mi na poletje," je povedal Valenčič.

Zmoti tudi naš bioritem, a zanemarljivo

Premik ure za eno samo uro dolgoročno na zdravje ljudi ne bi smel imeti vpliva, je dejala Damjana Rozman z Inštituta za biokemijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. "Seveda pa lahko imamo kratkoročne težave glede na to, da so nekateri ljudje res bolj občutljivi, se težje zbujajo ali pa težje hodijo spat ob določeni uri," je povedala Rozmanova.

Dvakrat na leto uro premika še okoli 70 držav. Tako dela Evropa, razen Islandije, tudi večji del Severne Amerike uro še premika. Medtem ko večina afriških in azijskih držav ter Rusija, Japonska in Kitajska v premikanju ure ne vidijo smisla.

Podnevi se melatonin ne izloča

"Če mi premaknemo uro v poletni čas, s tem podaljšamo dnevni čas svetlobe in ne glede na to, da imamo svetlobo radi, vemo, da se v svetlem času dneva ne izloča hormon spanja melatonin, kar ima lahko dolgoročno za posledico številne zdravstvene dejavnike," je dejala Rozmanova.

Izmenski delavci, ki svojo biološko uro večkrat premikajo, pogosteje zbolevajo za rakom debelega črevesa, dojk ali prostate.

"Vpliv na melatonin je predvsem zaradi tega, ker nam zmanjkuje časa čez dan, ta čas pa podaljšujemo z umetno razsvetljavo. Mislim, da se bo veliko manj poznala ena ura kot to, ko si sami dan umetno podaljšujemo za tri, štiri ure z umetno razsvetljavo, predvsem s hladnimi svetlobnimi viri," je dejal Valenčič.

Premik ure lahko prelisičimo tako, da se prej odpravimo v posteljo. Ali pa popoldansko rekreacijo prestavimo na jutro. Foto: Getty Images

Jeseni leta 2021 bi uro prestavili še zadnjič

V Sloveniji naj bi jeseni leta 2021 uro še zadnjič prestavili na standardni zimski čas.

"Če bi pozimi ohranili poletni čas, pomeni, da bi se jutra decembra začenjala blizu devete ure. Če pa bi pa skozi vse leto ohranili zimski čas, pomeni, da bi imeli poleti dan že kmalu po četrti uri zjutraj," je povedal Darko Trojanov iz službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko na ministrstvu za infrastrukturo.

Če nobena članica Evropske unije svojega stalnega časa ne bo spreminjala, posebnih težav v transportu in komunikacijah ne pričakujejo.