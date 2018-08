Juncker: Premikanje ure se poslavlja. Imeli bomo le še poletni čas.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rezultati vprašalnika, v okviru katerega je več kot 4,6 milijona Evropejcev podalo mnenje o ureditvi poletnega časa, so pokazali, da je velika večina Evropejcev proti premikanju ure. Po neuradnih podatkih, ki so ta teden pricurljali v javnost, se je 80 odstotkov sodelujočih izreklo proti premikanju ure dvakrat letno.

Predsednik komisije je prepričan, da bo zato od zdaj v EU le še poletni čas. Kot je dejal, se bo pri Evropski komisiji zavzel za pripravo ustreznega zakonodajnega predloga, nato pa so na potezi države članice in Evropski parlament.

Kot je dejal Juncker v jutranji oddaji ZDF, ni smiselno spraševati ljudi, kaj mislijo, potem pa ignorirati njihovega mnenja. "Ljudje to želijo, mi bomo to naredili," je še poudaril. Oceno zdaj veljavne direktive je z resolucijo o poletnem času februarja letos zahteval Evropski parlament, ki je od komisije zahteval tudi pripravo sprememb, če bodo potrebne.

Po sedanji zakonodaji EU o ureditvi poletnega časa je treba ure premakniti dvakrat letno, da bi upoštevali spreminjanje dolžine dnevne svetlobe in izkoristili razpoložljivo svetlobo v določenem obdobju. Ureditev poletnega časa na ravni EU velja od leta 1980 in zagotavlja enoten pristop glede premika ure na enotnem trgu. Države EU so neodvisno od ureditve poletnega časa razvrščene v tri različne časovne pasove.

V Evropski uniji velja ureditev poletnega časa od leta 1980, kar zagotavlja enoten pristop glede premika ure na enotnem trgu. Nekatere članice pa so poletni čas začele uporabljati že pred tem. V Sloveniji so tako kot drugod v nekdanji Jugoslaviji premik ure uvedli leta 1982.