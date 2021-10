Bojana Beović o novi strategiji cepljenja #video

Beovićeva je spregovorila o novi strategiji cepljenja v Sloveniji, o priporočilu posvetovalne skupine glede uporabe cepiv mRNK pred vektorskimi cepivi in o uporabi tretjega poživitvenega odmerka za določene skupine prebivalcev.

Spomnila je na dogodke, ki so sledili, in na smrt mlajše bolnice Katje, pri kateri sumijo na zaplet po cepljenju. Preiskovalna skupina na ministrstvu za zdravje okoliščine tragične smrti še preiskuje. "Po tem dogodku smo ugotovili, da priporočilo ne zadošča. Zdaj menimo, da se mora v Sloveniji uporabljati izključno cepiva mRNK. Vektorska cepiva so namenjena le osebam, ki bi se izrecno želele cepiti z njimi, ob tem morajo biti seznanjene z neželenimi učinki, in takrat, ko cepljenje s cepivi mRNK ni možno," je pojasnila Beovićeva.

Po smrti mladega dekleta upad zanimanja za cepljenje

Konec septembra je v UKC Ljubljana zaradi suma na zaplete po cepljenju s cepivom Janssen umrlo 20-letno dekle. Ali je smrt dekleta povezana s cepljenjem, še ni potrjeno. Po besedah Beovićeve je bil to šok: "Ljudje se ne želijo tako množično cepiti. Ena taka smrt je tragedija, ki jo vsi obžalujemo. Po drugi strani pa vemo, da to, da ljudje niso cepljeni, prinaša dodatne smrti, ne samo med starejšimi, ampak tudi pri mlajših."

Ob tem je poudarila, da ima lahko bolezen tudi pri mlajših bolnikih hude posledice. "Tudi pri ljudeh, ki ne zbolijo hudo, kjer akutni del bolezni ne poteka tako, da bi potrebovali bolnišnično zdravljenje, se kar pogosto, vsaj v 10 odstotkih, pojavi tako imenovani simptom dolgi covid. En simptom dolgega covida pa ima po britanskih ugotovitvah tretjina ljudi še nekaj mesecev," je opozorila Beovićeva.

Zbolevajo tudi cepljeni in prebolevniki

Zbolevajo tudi tisti, ki so že bili cepljeni, kar med ljudmi, ki se odločajo za cepljenje, vzbuja še dodaten dvom. Kako pa je s prebolevniki? Beovićeva odgovarja, da prebolevniki zbolevajo precej manj pogosto kot cepljeni: "Na splošno za koronaviruse velja, da po preboleli bolezni ne nudijo trajne imunosti. Med obolelimi opažamo tudi posamezne prebolevnike, več pa je tistih, ki so se cepili. Moramo se zavedati, da cepivo ne deluje stoodstotno, v veliki meri pa zmanjšuje možnost, da bi prišlo do hudega poteka bolezni."

Beovićeva je spregovorila tudi o cepivu kitajskega proizvajalca Sinovac: "Raziskave so pokazale, da je to cepivo precej manj učinkovito, okoli 50 odstotkov. Nekaj učinkovitosti ima, gre za klasično cepivo, ki je izdelano iz mrtvega virusa. Pri takem cepivu se pričakuje nekaj več neželenih učinkov. Evropska agencija za zdravila (EMA) pregleduje dokumentacijo tega cepiva z namenom, da bi ga ponudili tudi v Evropi. Nekateri posamezniki bi temu cepivu bolj zaupali in bi bili tako vsaj delno zaščiteni."