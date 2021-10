Poklukar na Brdu: zdravila morajo biti dostopna vsem #foto

"Pandemija je razkrila šibke točke zdravstvenih sistemov, pomanjkanje zdravil, pomanjkanje zdravstvenega osebja, še posebej je prizadela že tako ranljive skupine, je povedal zdravstveni minister Janez Poklukar na neformalnem srečanju ministrov za zdravje. Razpravljali so o pomembnih temah za evropske zdravstvene sisteme ter se seznanili z aktualnim stanjem pandemije in vidiki cepljenja, ki jih je predstavila Evropska komisija.

"Teme o katerih smo razpravljali imajo širši pomen za vsak zdravstveni sistem v Evropi in družbeni ter gospodarski napredek Evrope", je dejal Janez Poklukar.

Govorili so o prizadevanju za večjo dostopnost zdravil. Kot je pojasnil Poklukar, je razprava pokazala, da si morajo v Evropski uniji prizadevati za boljšo avtonomijo na področju zdravil, saj je pandemija pokazala, da smo v veliki meri odvisni od trgov zdravil izven Evropske unije. Izboljšati je potrebno kapacitete in proizvodnje zdravil.

Ministri in ministrice so se strinjali, da je treba zagotoviti boljšo avtonomijo EU na področju zdravil, predvsem z izboljšanjem proizvodnih kapacitet za zdravila znotraj EU.

Poleg tega so, kot je dejal Poklukar, ministri z razpravo prispevali k pripravi sklepov Sveta EU, ki bodo obravnavani na decembrskem Svetu za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov.

Foto: STA/Tamino Petelinšek

Predloge slovenskega predsedstva glede nujnosti okrepljenega sodelovanja med državami, povečanega finančnega vlaganja v zdravje in podpore izvajanja inovativnih rešitev za odporne zdravstvene sisteme so ministri podprli. Med poudarjenimi predlogi so največ podpore prejeli načini za boljše črpanje sredstev EU za naložbe v zdravje in prepoznavanje primerov dobre prakse učinkovitih zdravstvenih sistemov, ki bodo lahko vpeljani tudi v druge države članice.

Države članice so pohvalile prizadevanje Slovenije kot predsedujoče za napredek pri zakonodajnem trojčku in si želijo čimprejšnjega sprejetja dokumentov v Evropskem parlamentu. Razpravljali so tudi o predlogu HERA, za katerega so se države članice strinjale, da mora biti telo, ki se bo sposobno odzivati na vse grožnje za zdravje.

Foto: STA/Tamino Petelinšek

Poklukar: koraki, ki smo jih naredili v zvezi z epidemijo so obrodili sadove

Ministri so v zadnjem sklopu zasedanja razpravljali o aktualnem stanju pandemije, dosežkih sodelovanja in nadaljnjih skupnih korakih za varno jesen. Ti vključujejo nadaljevanje aktivnosti za precepljenost Evrope, poleg tega pa tudi upoštevanje priporočil in izvajanje ukrepov za zajezitev pandemije. Opozorili so na primer dobre prakse, digitalno covidno potrdilo, ki državljanom omogoča preprosto potovanje znotraj EU.

"Koraki, ki smo jih naredili skupaj so obrodili sadove. Naši državljani s covid potrdilom lažje potujejo, redno zagotavljamo cepiva, imamo široko zastavljeno cepilno strategijo in upoštevamo vse druge preventivne ukrepe, kot sta nošnje maske in redno testiranje," je dodal Poklukar.

Velik delež precepljenih na evropski ravni je prispeval k umiritvi epidemičnih razmer. Evropa namreč presega skupno precepljenost odraslega prebivalstva v več kot 70 %. "Pa vendar na drugi strani ostajajo dezinformacije in oklevanje pri odločitvi za cepljenje proti covidu-19," je še opozoril minister.

Stopnja cepljenja je v nekaterih državah članicah še vedno skrb vzbujajoča

Evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stella Kyriakides je ministrom predstavila napredek pri cepljenju proti covidu-19.

"Naša skupna strategija cepljenja se je izkazala za oprijemljiv uspeh, stopnja cepljenja pa se po vsej EU še povečuje. Toda v nekaterih državah članicah je stopnja cepljenja še vedno skrb vzbujajoče nizka. Narediti moramo vse, da se to ne spremeni v pandemijo necepljenih, bodisi v EU bodisi po vsem svetu. Danes sem ministre za zdravje pozvala, naj ne zapustijo preostalega sveta in izpolnijo svoje globalne zaveze. Če ne cepimo preostalega sveta, nismo varni. Uspeh strategije EU za cepiva je pokazal, kako pomembna sta sodelovanje in solidarnost EU pri odzivanju na čezmejne zdravstvene grožnje. To je načrt in model, ki mu sledimo pri skupnem delu za izgradnjo močne evropske zdravstvene unije," je dejala na novinarski konferenci ob koncu zasedanja.

Foto: STA/Tamino Petelinšek