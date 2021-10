Poklukar: Posvetovalna skupina je za mlajše od 30 let predlagala ... #vŽivo

"V zadnjem tednu se je skupno število hospitaliziranih pacientov, obolelih za boleznijo covid-19, v 13-ih covidnih bolnišnicah znižalo za 9, od tega na intenzivni terapiji za enega pacienta," je minister Poklukar povedal o stanju v bolnišnicah.

Zdravilo Regeneron

"Aplikacija zdravila je predvidena v dnevnih bolnišnicah, predvsem v okviru urgentnih centrov oz. v DSO pod nadzorom. Zdravilo je prednostno namenjeno osebam z imunsko pomanjkljivostjo in osebam z dejavniki tveganja za hujši potek bolezni", je o zdravilu povedal minister in dodal:

"Ker je povprečna starost na covid oddelkih 70 let in imajo starejši večje tveganje za težje bolezni, je smotrno, da se starejši od 65 let ob pozitivnem PCR testu posvetujejo z zdravnikom o morebitni napotitvi v dnevno bolnišnico na infuzijo zdravila Regeneron."

Posvetovalna skupina sprejela sklepe

Posvetovalna skupina za cepljenje seznanila, da so sprejeli naslednje sklepe glede cepljenja:

- Predlagajo, da se 3. poživitveni odmerek, poleg oskrbovancev DSO in posebej ranljivih kroničnih bolnikov, priporoči za osebe stare 65 let in več.

- Člani PSC priporočajo, da se za cepljenje proti covid-19 uporabljajo mRNA cepiva. Vektorska cepiva se lahko uporabijo v primeru kontraindikacij za cepljenje z mRNA cepivi ali na izrecno željo osebe, ob seznanitvi z možnimi neželenimi učinki.

- Zaradi novih podatkov o možnosti nekoliko povečanega tveganja za pojav miokarditisa/perikarditisa po cepivu Spikevax v primerjavi s cepivom Comirnaty, člani PSC pri osebah mlajših od 30 let priporočajo prednostno uporabo cepiva Comirnaty.

"Strokovnim priporočilom posvetovalne skupine bomo sledili. Razumem, da dogodki zadnjih dni niso pripomogli k zaupanju v cepljenje. Vendar pa je cilj vseh nas, da zajezimo naraščanje okužb in v zimski letni čas stopimo s stabilnim zdravstvenim sistemom," in dodal:

"Posamični dogodki ne smejo spodkopati tega, da je cepljenje nepomembnejši javnozdravstveni ukrep v zgodovini medicine, ki je doslej rešil na milijone življenj."

O cepljenju proti gripi

"Dovolite mi, da se dotaknem še cepljenja proti gripi. Nacionalni inštitut za javno zdravje bo v teh dneh pričel z obveščanjem o izvedbenih aktivnostih. MZ bo tudi v sezoni 2021/2022 zagotovil brezplačno cepljenje za vse prebivalce proti gripi. Na tem mestu moja prošnja, da se cepite, še posebej skupine, za katere je to priporočeno. To so: kronični bolniki, starejše osebe, majhni otroci (od šest mesecev do dveh let starosti), nosečnice ter za osebe z izjemno povečano telesno težo," je povedal minister Poklukar.

"Cepljenje je posebej priporočljivo tudi za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe, še posebno to velja za zdravstvene delavce in sodelavce ter druge nujne službe. Cepljenje proti gripi in cepljenje proti covid-19 se lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli presledkom," je poudaril minister Janez Poklukar.

Poklukar: prednosti cepljena odtehtajo tveganja

"Večkrat sem že poudaril: prednosti cepljena odtehtajo tveganja. Razumem strah in negotovost, ki jo številni posamezniki doživljajo v čudnem tempu življenja, ki ga narekuje koronavirus, a podatki o hospitalizacijah jasno kažejo, da so cepiva varna in učinkovita. Morebitne pomisleke prosim naslovite na svoje izbrane osebne zdravnike, ki najbolje poznajo vaše zdravstveno stanje," je o cepivih še povedal minister.

"Želim si, da čim prej preidemo v življenje kot smo ga poznali pred epidemijo koronavirusa, vendar bo to mogoče le z visoko precepljenostjo celotne družbe. Da druge alternative ni, nam kažejo tudi zgledi držav, ki so družbo v celoti odprle in opustile ukrepe za preprečevanje okužb – vsem jim je skupna visoka precepljenost. Upam, da jim bo uspela slediti tudi Slovenija," je še dodal minister Poklukar.

Poživitveni odmerek

"Podrobna priporočila o uporabi poživitvenega odmerka naj po mnenju EMA pripravijo nacionalne inštitucije, ki se ukvarjajo s cepljenjem ob upoštevanju lokalne epidemiološke situacije. Ta odmerek se da vsaj 28 dni po drugem odmerku. Cepivo Comirnaty, to je cepivo podjetij Pfizer in Biontech pa se lahko da tudi kot poživitveni odmerek pri starejših od 18 let 6 mesecev po drugem odmerku," je o poživitvenem odmerku povedala Bojana Beović.

"V Sloveniji smo uporabo dodatnih in poživitvenega odmerka že priporočili, sedaj se spreminja to, da cepljeni osebi za dodatne odmerke in za poživitveni odmerek s cepivom Comirnaty ne bo treba več podpisati seznanitve, da odmerna shema ni odobrena. Poleg tega smo zaradi usklajenosti z drugimi državami spustili starostno mejo za priporočilo na 65 let. Poživitveni odmerek se skladno z našimi priporočili lahko uporablja tudi drugih osebah, starejših od 18 let, če to želijo," je dodala.

Že v začetku poletja mRNK cepivo za prednostno uporabo

"Glede vektorski cepiv podjetij AstraZeneca in Janssen je Posvetovalna skupina že v začetku poletja priporočila prednostno uporabo mRNK cepiv, ki pa glede na nedavno tragedijo, ki se je zgodila deklici Katji očitno ni bila upoštevana.