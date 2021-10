Na sprehod z otrokom le v plenici: sočutno ali neodgovorno starševstvo? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fotografija, o kateri je pretekli konec tedna govorila vsa Slovenija – otrok, ki se z mamo sprehaja po ljubljanskih ulicah, kljub oktobrskim temperaturam bos in oblečen le v plenico.

Fotografijo so objavili v Slovenskih novicah in ob tem razkrili, da je mama na fotografiji znana Slovenka, ki jo poznamo s televizijskih ekranov. Na vprašanje, zakaj otroka ni oblekla temperaturam primerno, jim je pojasnila, da gre v tem primeru za t. i. sočutno starševstvo. Njenemu sinu naj bi hitro postalo vroče, ona pa mu v skladu s smernicami sočutne vzgoje prisluhne in se prilagodi njegovim potrebam.

Kaj je sočutna vzgoja?

Pri sočutnem starševstvu se osredotočamo na potrebe, ne na želje otroka, saj to ni eno in isto, je v oddaji Dobro jutro na Planetu poudarila Janja Urbančič, svetovalka za sočutno starševstvo.

Po njenem mnenju se v primeru otroka, ki se je sprehajal le v plenici, postavlja predvsem vprašanje primernosti: "Meni ne pride na misel, da bi v kateremkoli letnem času okoli hodila v spodnjem perilu, četudi mi je neizmerno vroče."

Foto: Getty Images

"O določenih stvareh se z otrokom preprosto ne pregovarjamo"

Dejala je, da si lahko predstavlja, v kakšni situaciji se je mama na fotografiji znašla, "ko se otrok za sprehod tudi po dolgem pregovarjanju noče obleči, nato pa mama v strahu pred njegovim izbruhom popusti". Ob tem je poudarila, da se "o določenih stvareh z otrokom preprosto ne pregovarjamo".

"Jaz bi otroka za sprehod zagotovo oblekla in obula," je še dejala svetovalka za sočutno starševstvo, "in če bi temu nasprotoval, bi pač ostala doma."

Preberite še: