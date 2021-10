Na Novi Zelandiji obvezno cepljenje za učitelje in zdravstvene delavce

Oblasti na Novi Zelandiji so danes sporočile, da za večino zdravstvenih delavcev in učiteljev uvajajo obvezno cepljenje proti covidu-19. "Ničesar ne smemo prepustiti naključju, zato postaja obvezno," je dejal pristojni minister Chris Hipkins.

Zdravniki, medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci, ki so najbolj izpostavljeni, se morajo z obema predpisanima odmerkoma cepiti do 1. decembra, medtem ko morajo vsi, ki delajo v izobraževalnem sektorju in imajo stik z učenci, dva odmerka prejeti do 1. januarja, odločitev novozelandske vlade povzema francoska tiskovna agencija AFP.

»Drzna, a potrebna odločitev«

"Cepljenje ostaja naše najmočnejše in najučinkovitejše orodje za zaščito pred okužbami in boleznijo," je dejal Hipkins, ki je odgovoren za boj proti pandemiji. "To ni lahka odločitev, toda tisti, ki skrbijo za najbolj ranljive skupine, morajo narediti ta dodaten korak," je pojasnil.

Novozelandska zdravniška zbornica podpira obvezno cepljenje, njena predsednica Samantha Murton pa je odločitev označila za "drzno, a potrebno", poroča AFP.

Nova Zelandija v boju proti novemu koronavirusu velja za vzor

Največje mesto na Novi Zelandiji, Auckland, se sooča z valom novih okužb z različico delta. Premierka Jacinda Ardern je danes sporočila, da za najmanj teden dni podaljšujejo omejitve, ki v mestu veljajo že skoraj dva meseca. V sosednjih regijah pa od četrtka omejitve ne bodo več veljale.

Nova Zelandija v boju proti novemu koronavirusu velja za vzor, prebivalci so ob strogih ukrepih in prepovedi potovanj v državo živeli skoraj normalno življenje, vendar pa je zelo prenosljiva različica delta, kot je avgusta opozorila Ardernova, spremenila pravila igre.

Umrlo je 28 covidnih bolnikov

Potem ko so sredi avgusta v Aucklandu po več mesecih potrdili prvi lokalni prenos okužbe, so oblasti znova uvedle omejitve. Število okužb se je od takrat povzpelo na 1.573.

Na Novi Zelandiji je bilo z vsemi potrebnimi odmerki proti covidu-19 doslej cepljenih približno 48 odstotkov prebivalcev. V državi s približno pet milijoni prebivalcev so doslej potrdili 4.300 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 28 covidnih bolnikov.