Bo odbor DZ danes Vesela pozval k odstopu?

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki mu predseduje Branko Grims (SDS), bo na popoldanski nujni seji razpravljal o zakonitosti delovanja računskega sodišča z vidika integritete in avtonomije njegovih članov. Poslanci SDS, NSi in SMC so namreč pretekli teden vložili zahtevo za sklic seje, odboru pa predlagajo, da predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela pozove k odstopu s funkcije.

Koalicijski poslanci so v zahtevi zapisali, da so se v javnosti v zadnjih tednih pojavile informacije v zvezi z računskim sodiščem, ki nazorno "nakazujejo na to, da predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel opravlja dejavnost, ki je s funkcijo predsednika nezdružljiva, ter na to, da je brez utemeljenega razloga posegel v skoraj dokončan revizijski postopek s tem, da je odvzel pooblastilo prvemu namestniku predsednika računskega sodišča Jorgu Kristjanu Petroviču in ga prenesel na drugo namestnico Mojco Planinšek, ki v postopku revizije, vse do zaključka, sploh ni sodelovala".

Na sejo so vabljeni Vesel, Petrovič, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi in nekdanji predsednik KPK Boris Štefanec.

Predlagatelji nujne seje so dodali, da je odbor pristojen za obravnavo problematike, ki se nanaša na javno upravo ter organiziranost in delovanje javnega sektorja.

Standarde za člane Evropskega računskega sodišča določa Etični kodeks, ki pa sicer ne velja za nacionalna računska sodišča. Ta med drugim v 4. členu govori tudi o pripadnosti sodišču. "Člani sodišča se ne smejo ukvarjati z nobeno zunanjo pridobitno dejavnostjo ali kako drugo zunanjo dejavnostjo, ki je nezdružljiva z opravljanjem njihovih nalog."



V nadaljevanju kodeks določa, da lahko člani sodišča sprejmejo častne, neplačane funkcije v političnih, kulturnih, umetnostnih ali dobrodelnih ustanovah ali podobnih organizacijah ali izobraževalnih zavodih. Člani se morajo izogibati vsakršnemu navzkrižju interesov, ki bi bilo posledica teh funkcij, zlasti kadar vpleteni organ prejema finaciranje iz proračuna EU.

"Uslužbenci, predvsem pa funkcionarji računskega sodišča so dolžni spoštovati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, v delu, ki se nanaša na poklicne funkcionarje in ustavno načelo zakonitosti, da morajo njegovi funkcionarji delovati zakonito, v skladu z Ustavo RS, zakoni in podzakonskimi predpisi. Računsko sodišče RS je pri svojem odločanju avtonomno, ni pa avtonomno pri spoštovanju načela zakonitosti, ki zavezuje vse uslužbence in funkcionarje v javnem sektorju," piše.

Predlagatelji nujne seje predlagajo, da Vesel odstopi kot predsednik računskega sodišča in da odbor sprejme dva sklepa:

- Odbor naj Tomažu Veselu predlaga, da zaradi ugotovljene dalj časa trajajoče nezdružljivosti funkcije s pridobitno dejavnostjo v organizaciji FIFA, odstopi s položaja predsednika računskega sodišča.

- Odbor naj KPK predlaga, da glede Veselovega odvzema pooblastil Jorgu K. Petroviču, uvede postopek na podlagi 13. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.