Bešič Loredan: Helikoptersko nujno pomoč bomo uredili do leta 2026

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je na današnji seji DZ v sklopu poslanskih vprašanj napovedal trajno rešitev na področju helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) do leta 2026. V vmesnem času pa morajo še najti ustrezno rešitev. O tem se usklajujejo tudi z ministrstvom za obrambo in ministrstvom za notranje zadeve, je dejal.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je poudarila, da so potrebe po helikopterski nujni pomoči postale stalnica.

Vlada je 24. junija 2021 s sklepom odločila, da se helikopterski prevozi dolgoročno izvajajo kot državna aktivnost z zrakoplovi Slovenske vojske, vendar iz predmetnega sklepa niso bile uresničene posamezne točke, kjer so bile določene naloge za ureditev področja, je dejala, poroča STA.

Ministrstvo za obrambo, ministrstvo za zdravje in ministrstvo za notranje zadeve bi že takrat morali v roku treh mesecev pripraviti in predložiti vladi v potrditev ves projekt za izvajanje nalog, ki bi moral zajemati vzpostavitev ustreznih infrastrukturnih in organizacijskih zmogljivosti treh letalskih baz, vključevanje letalske policijske enote, obnovo, predelavo in nadgradnjo štirih helikopterjev Slovenske vojske, kakor tudi za zaposlitev kadrov za izvajanje teh nalog in način financiranja, je poudarila. "Z ustrezno urejeno helikoptersko nujno medicinsko pomočjo bomo lahko reševali življenja, prišli pravočasno na kraj," je dejala.

Potrebovali bi tri baze z ustrezno opremo

Da v Sloveniji nimamo dveh ali treh namenskih helikopterjev oziroma "reševalnih vozil v zraku", ki so namenjeni le temu, je poudaril minister. Sklep takratne vlade pa da je bil "precej ambiciozno neuresničljiv".

Avgusta lani so z ministrstvom za obrambo in ministrstvom za notranje zadeve prenovili načrt aktivacije državnih zrakoplovov, s čimer so izboljšali hitrost aktivacije. Z ministrstvom za infrastrukturo so uredili, da se na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru nemoteno izvaja HNMP v vidnem delu dneva. Za leti 2022 in tudi 2023 pa so zagotovili sredstva za zdravnika, ki sodeluje v ekipi gorske reševalne službe, je dejal minister.

Naslednji korak, ki ga morajo narediti, pa je določiti, ali bo to državna aktivnost, oz. pripraviti javni razpis za prevozniški del izvajanja po vzoru Hrvaške. "Ministrstvo za zdravje zavzema stališče, da potrebujemo tri baze z ustrezno opremo," je dejal. Dve bazi že imamo, tretja pa je po Bešičevi oceni možna v Ajdovščini.

Namenski helikopterji do 1. januarja 2026

Na ministrstvu za zdravje so pripravili delovni osnutek za ureditev HNMP in sekundarnih prevozov, ki ga zdaj usklajujejo z ministrstvoma za obrambo in za notranje zadeve. "Cilj je, da bi najkasneje 1. januarja 2026 imeli dovolj veliko število namenskih helikopterjev," je dejal minister in dodal, da se cilj trenutno zdi realen.

Do takrat morajo najti rešitev za leti 2024 in 2025. Osnovna težava pa je, da tudi če bi zdaj helikopterje naročili preko Slovenske vojske, bi trajalo do leta 2025, da jih dobimo.

Želijo si tudi, da bi bilo izvajanje državno in civilno, "kar je za državo tudi najbolj poceni". "Gre za to, da je v reševanje vedno vključen pilot, kopilot in reševalna posadka," je dejal minister.