Ta konec tedna več nesreč smučarjev, dva s helikopterjem v bolnišnico

Od petka se je na naših smučiščih zgodilo več nesreč, pri katerih so ukrepali reševalci in zdravstveno osebje. Starejši smučar je trčil v deskarja, turnemu smučarju se je odpela smučka in je trčil v steber, zaradi bočnega trka dveh smučarjev pa so starejšega s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.

Blejske policiste so v petek okoli 13. ure obvestili o nesreči na smučišču, ko je 66-letni smučar med smučanjem po smučišču trčil v deskarja.

Po razpoložljivih informacijah smučar ni bil težje telesno poškodovan. Pomoč so mu na kraju zagotovili nadzornik, reševalec na smučišču in zdravstveno osebje. Policisti zbirajo obvestila in vodijo postopek.

Dva smučarja po pomoč še v bolnišnico

Kranjske policiste v soboto okoli 9.30 obvestili o padcu 45-letnega tujega smučarja. Med smučanjem se mu je odpela smučka, zato je padel, drsel po smučišču in trčil v oblazinjeni del tako imenovane žirafe in se telesno poškodoval. Na kraju so mu pomagali reševalec na smučišču, nadzornik in ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika. S helikopterjem Slovenske vojske so ga prepeljali v zdravstveno ustanovo. Policisti zbirajo obvestila, vodijo postopek in bodo o vsem obveščali pristojno državno tožilstvo.

Prav tako v soboto so blejske policiste nekaj čez 11. uro obvestili, da sta med seboj trčila dva smučarja. Oba sta smučala preblizu drug drugega, se bočno zaletela in padla po smučišču.

Devetinpetdesetletni smučar se je poškodoval, pomagali pa so mu reševalec na smučišču, nadzornik in ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika. Tudi njega so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v zdravstveno ustanovo. Policisti zbirajo obvestila, vodijo postopek in bodo o vsem obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.