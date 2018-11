Bandelli ne bo minister z najkrajšim stažem, rekorderja sta Maher in Markeževa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mandat ministra za kohezijo Marka Bandellija je trajal točno dva meseca. Minister Bandelli, ki je odstopil danes, se s tem ne bo vpisal med ministre z najkrajšim mandatom. Nekdanji infrastrukturni minister Igor Maher in nekdanja ministrica za izobraževanje Klavdija Markež sta namreč na položaju zdržala zgolj pet dni.

Potem ko smo na Siol.net prejšnji teden razkrili, da je minister za kohezijo Marko Bandelli grozil dvema kandidatoma za župana v občini Komen, ki jo je Bandelli vodil pred letošnjimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami, se je v ponedeljek oglasil tudi predsednik vlade Marjan Šarec in Bandellija pozval k odstopu. Minister je nato danes podpisal svojo odstopno izjavo.

Čeprav je Bandellijev mandat na čelu vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko trajal le dva meseca, pa v zgodovini slovenske parlamentarne demokracije nikakor ni minister z najkrajšim stažem. V preteklih letih smo bili namreč priče tudi ministrom, ki so se od svojega stolčka iz takšnih ali drugačnih razlogov poslovili komaj nekaj dni po svojem imenovanju.

Maher odstopil pet dni po imenovanju, odnesla ga je črna gradnja

Nekdanji minister za infrastrukturo Igor Maher iz vrst Državljanske liste je leta 2013 ministrski stolček v vladi Alenke Bratušek zapustil samo pet dni po svojem imenovanju. Maher je odstopil, potem ko so se v medijih pojavile informacije, da je lastnik črne gradnje nad Sečoveljskimi solinami.

Nekdanji infrastrukturni minister Igor Maher je na ministrskem položaju zdržal samo pet dni. Foto: STA

Maher se je sprva izgovarjal na prejšnje lastnike, da so ti neuspešno poskušali legalizirati objekt, vendar se je izkazalo, da se je sporni objekt na zemljišču pojavil v času, ko je bil Maher že lastnik. Črno gradnjo v Seči je Maher na koncu sam porušil leta 2016. Maher je sicer novinarjem pred odstopom zatrjeval, da sam ni storil nič nezakonitega.

Markeževa se je morala posloviti zaradi plagiata

Samo pet dni je na ministrskem stolčku zdržala tudi nekdanja ministrica za izobraževanje Klavdija Markež. Ta je bila za ministrico imenovana leta 2015, po odstopu Stanke Setnikar Cankar, ki je šolsko ministrstvo zapustila po razkritju, da je na fakulteti za upravo poleg redne plače v 11 letih prejela tudi za več kot pol milijona avtorskih honorarjev.

Nekdanja ministrica za izobraževanje Klavdija Markež je z ministrskega položaja tako kot Igor Maher odstopila samo pet dni po svojem imenovanju. Foto: STA

Izbira Markeževe za ministrico se je hitro izkazala za precej nespametno kadrovsko potezo nekdanjega premierja Mira Cerarja, saj je nova ministrica pri pisanju magistrskega dela prepisovala iz diplomskega dela nekdanjega študenta mariborske ekonomske fakultete.

Da je njen magisterij plagiat, je pozneje potrdil tudi senat fakultete za državne in evropske študije, ki je Markeževi odvzel naziv magistrice. Markeževa je po petih dneh dela odstopila z ministrskega položaja, nato je odstopila tudi kot poslanka.

Cerarjev gospodarski minister odstopil po razkritju spornih pogodb

Nekdanji premier Cerar ni imel sreče niti pri izbiri ministra za gospodarstvo. Nekdanji gospodarski minister Jožef Petrovič je bil minister zgolj mesec dni, potem pa so se v javnosti pojavile informacije, da naj bi v času, ko je bil še divizijski direktor DZS, sodeloval pri kartelnih dogovorih glede prodaje pisarniškega materiala državni upravi.

Nekdanji gospodarski minister Jožef Petrovič je odstopil po razkritju spornih pogodb, ki jih je podpisoval v imenu DZS. Na položaju ministra je zdržal mesec dni. Foto: STA

Pri omenjenih dogovorih, ki naj bi se zgodili med letoma 2008 in 2014, je sporne pogodbe v imenu DZS kot takratni divizijski direktor podpisal prav Petrovič. Minister je obtožbe na svoj račun zavrnil, vendar je oktobra 2014 vseeno odstopil s čela gospodarskega ministrstva.

Trop-Skaza ministrstvo za zdravje zapustila v manj kot mesecu dni

Manj kot mesec dni po svojem imenovanju je s čela zdravstvenega ministrstva leta 2014 odstopila tudi ministrica za zdravje Alenka Trop-Skaza. Ministrica v vladi Alenke Bratušek je zatrjevala, da je s položaja odstopila zaradi pritiskov, podtikanj in očitkov, ki jih je bila deležna tako ona kot njena družina.

Nekdanja ministrica za zdravje Alenka Trop-Skaza je odstopila manj kot mesec dni po tem, ko je bila imenovana na čelo zdravstvenega ministrstva. Foto: STA

V javnosti so se takrat pojavile tudi informacije, da so na njen odhod s položaja ministrice vplivali tudi posli njenega moža Smiljana Tropa, lastnika družbe Klima Ptuj, z državo. Mediji so takrat poročali, da bi Trop-Skaza na visoki funkciji lahko škodovala poslom svojega soproga.