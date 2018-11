Minister Bandelli "počistil" profile na družbenih omrežjih, Bratuškova ga ne da

"Marko Bandelli ima na družabnem omrežju Facebook profil, ki ga uporablja zasebno, kanali ministrstva so drugi. Res pa je, da je Bandelli minister stalno, zato mora biti pri objavah pazljiv. V tem primeru in drugih podobnih primerih, ko je izrazil podporo kandidatu Stranke Alenke Bratušek, ne kot posameznik ne kot minister ni naredil nič narobe."

Tako so v Stranki Alenke Bratušek komentirali nov primer žuganja ministra za kohezijo Marka Bandellija kandidatom za župana Občine Komen, ki mu niso všeč.

Sporni dopis in žuganje na Facebooku

Včeraj smo namreč na Siol.net razkrili zapise, ki jih je Bandelli v poznih večernih urah 15. oktobra objavil na družbenem omrežju Facebook. V polemiki s Sergiom Stancichem, županskim kandidatom v Občini Komen, je Bandelli poudaril, da podpira drugega kandidata Deana Zalesjaka, ki "bo seveda dobil maksimalno politično podporo, znanje in ministrske informacije".

Bandelli je ponoči že zaprl račun na družbenem omrežju Twitter in temeljito počistil profil na Facebooku. Star profil je zaprl, s čimer je samodejno izbrisal vse svoje objave na tem omrežju, tudi sporne. Njegov nov profil na Facebooku ni odprt za javnost.

Na Bandellija smo že včeraj naslovili več vprašanj. Med drugim tudi:

Zakaj ste kandidatu vaše stranke obljubili "ministrske informacije"? Za katere informacije gre? Ste s tem želeli preostalim kandidatom povedati, da do teh informacij niso upravičeni? Če ne, zakaj ne? Ali se vam zdi primerno v predvolilni boj v neki občini na takšen način posegati s položaja ministra v vladi?

Njegovih odgovorov nismo prejeli. Namesto teh smo prejeli odgovore službe za odnose z javnostmi Stranke Alenke Bratušek (SAB), ki je v odzivu poudarila, da v Bandellijevih objavah na Facebooku ne vidi ničesar spornega.

"Njegova pravica je, da agitira za kateregakoli kandidata"

"Dejstvo je, da imajo župani in občinski svetniki političnih strank, ki so vladne, zagotovo lažji dostop do ministrov kot recimo pripadniki drugih strank, saj se praviloma poznajo z ministri in jih lahko prijateljsko vprašajo za pomoč pri kakšnem od izzivov na lokalni ravni in tako hitro dobijo potrebna znanja – zato so stranke pomembne organizacije: v njih se med člani predajajo izkušnje in znanje, ki se izven stranke zagotovo težje. To so te informacije, o katerih je govoril Bandelli," so sporočili iz SAB.

"Marko Bandelli je doma v Občini Komen in njegova pravica je, da agitira za kateregakoli kandidata, za katerega misli, da je najprimernejši za vodenje občine. In da tudi pove, zakaj je dobro, da kandidat, ki ga podpira, na volitvah zmaga," so poudarili.

"Ko je (Bandelli, op. a.) napisal, da bo imel kandidat SAB lažji dostop do znanja, ki ga imamo v stranki SAB, naši poslanci in ministri, nikakor ni napisal, da bo omejeval dostop do informacij ministrstva, ki jih seveda vsak župan in občinski svetnik lahko po uradni poti vedno pridobi ne glede na to, iz katere stranke je minister," so dodali v SAB.

Opravičilo, a s poudarkom, da gre za napad na ministra

Šlo je za drugi primer, ko je Bandelli v razmerju do županskih kandidatov nastopal s položaja ministra in jim pri tem (ne)posredno žugal tudi z mogočimi škodljivimi posledicami tako zanje kot za občino.

Že 24. septembra je Eriku Modicu, eneme od štirih kandidatov za župana Komna, poslal dopis, v katerem mu je zagrozil, da mu bo odrekel podporo dveh ministrstev: za kohezijo in infrastrukturo, ki ga vodi Alenka Bratušek, predsednica stranke, katere član je Bandelli.

"Če bo res tvoja kandidatura zgolj boj proti sosedom, vedi, da moje podpore ne bo. Pa sam veš pomen nepodpore dveh pomembnih resorjev kot kohezija, EU sredstva za regionalni razvoj in predvsem infrastrukture," je Bandelli poudaril v dopisu, ki ga je v vednost poslal na številne naslove.

Včeraj se je za zapisano opravičil, v SAB pa so njegovo komunikacijo označili za neprimerno. A hkrati generalni sekretar stranke Jernej Pavlič medijske objave vidi tudi kot napad na ministra, zato jih v stranki obravnavajo v luči lokalnih volitev.

Bo SDS podprla Bratuškovo pri guvernerju, če ta ne da Bandellija?

Tudi iz najnovejšega odziva SAB tako izhaja, da so se v stranki odločili braniti Bandellija.

Usoda ministra bo znana po ponedeljkovem sestanku s predsednikom vlade Marjanom Šarcem. Medtem ko Socialni demokrati (SD) poudarjajo, da gre za vprašanje, ki ga morata rešiti Šarec in Bratuškova, v največji opozicijski stranki SDS pričakujejo, da bosta oba ministra Bandellija pozvala k odstopu. "V nasprotnem primeru bomo razmislili o prihodnjih korakih," so sporočili iz stranke, ki jo vodi Janez Janša.

To bi lahko vplivalo na preostala dogajanja na domači politični šahovnici, predvsem pri izbiri guvernerja Banke Slovenije. Bratuškova za ta položaj predlaga Igorja Mastena, ki za izvolitev nima možnosti brez podpore SDS.

