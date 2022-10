Tudi uradno: Bandelli brez nadomestila za poslance, ki ne morejo do službe

Septembra je nadomestilo plače prejelo 24 nekdanjih poslancev. Na seznamu tokrat ni Marka Bandellija (SAB, zdaj GS), ki si je po štirih mesecih prejemanja nadomestila našel novo službo. Bandelli nas je sicer po objavi poslanskih nadomestil za avgust obvestil, da ima od 1. septembra novo zaposlitev, a uradno tega ni bilo mogoče preveriti. Zdaj je iz podatkov o izplačilih, posredovanih iz DZ, razvidno, da nadomestila za september ni prejel. Med bolj znanimi, ki si jim nove službe še ni uspelo najti, pa so nekdanji predsednik DZ Igor Zorčič, Brane Golubović (LMŠ), Jerca Korče (LMŠ), Marko Pogačnik (SDS), Jani Möderndorfer (nadomestni poslanec), Violeta Tomić (Levica) in Gregor Židan (SD).

Iz državnega zbora (DZ) smo za september 2022 prejeli pregled plač vseh trenutnih in nekdanjih poslancev, ki prejemajo nadomestila.

Na seznamu je v primerjavi z avgustom en poslanec manj. Gre za Marka Bandellija (Gibanje Svoboda), ki ima novo zaposlitev. Potem ko se je Bandelli na Twitterju odzval na naše poročanje, da je za avgust prejel 3.347,72 evra bruto nadomestila, in zatrdil, da ima od 1. septembra novo službo, smo se nanj obrnili z vprašanji o tem, kje je našel novo zaposlitev. Na naša vprašanja se ni odzval, nam je pa odgovorila njegova žena in direktorica njunega skupnega podjetja Andreja Bandelli. Kaj nam je sporočila, si preberite tukaj.

Med 24 nekdanjimi poslanci, ki so uveljavili pravico do poslanskega nadomestila - prejmejo ga lahko nekdanji poslanci, ki se ne morejo vrniti na prejšnja delovna mesta ali si najti dela -, so še številna znana imena. Največ, 4.578,86 evra bruto, je septembra prejel Igor Zorčič, Jani Möderndorfer je prejel 3.387,93 evra bruto, Brane Golubović 3.845,81 evra bruto, Violeta Tomić 3.939,89 evra bruto, Marko Pogačnik je septembra prejel 3.822,29 evra bruto, Gregor Židan pa nekoliko manj, in sicer 3.257,63 evra bruto. Edini med nekdanjimi poslanci, ki je prejel manj kot tri tisočake nadomestila, torej najmanj od vseh, je Jure Ferjan (SDS).

Celoten seznam poslancev, ki prejemajo nadomestila, za katera so davkoplačevalci septembra odšteli dobrih 80 tisočakov, si lahko ogledate spodaj:

Za plače poslancev skoraj 400 tisoč evrov

Za plače funkcionarjev so septembra davkoplačevalci odšteli skoraj 400 tisoč evrov. S plačo nekaj manj kot šest tisoč evrov bruto (5.759,36 evra bruto) je bila najbolje plačana predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Predsednici DZ sledi Borut Sajovic (vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda), ki je prejel 5.390,33 evra bruto, na tretjem mestu je Danijel Krivec (SDS) s 5.263,14 evra bruto, za njim je Jelka Godec (vodja poslanske skupine SDS), ki je prejela 5.216,15 evra bruto, na petem mestu pa je podpredsednica DZ Meira Hot (SD), ki je prejela 5.041,99 evra bruto.

Bruto plačo, višjo od petih tisočakov, so prejele še podpredsednica DZ Nataša Sukič, in sicer 5.040,55 evra bruto, Mirjam Bon Klanjšček (Gibanje Svoboda), ki je prejela 5.027,76 evra bruto, in Vida Čadonič Špelič iz NSi, ki je septembra prejela 5.013,06 evra bruto.

Medtem bruto plača nekdanjega predsednika vlade in prvaka SDS Janeza Janše za september znaša 4.132,45 evra bruto, nekdanji obrambni minister in predsednik stranke NSi Matej Tonin pa je prejel nekoliko manj, in sicer 3.830,40 evra bruto plače.

Med poslanci, ki se potegujejo za predsedniški stolček, je državni proračun septembra največ stal Miha Kordiš (Levica). Njegova bruto plača znaša 4.572,07 evra bruto. Nekdanji minister za delo Janez Cigler Kralj (NSi) je prejel 4.272,12 evra bruto plače, nekdanji zunanji minister Anže Logar (SDS) pa 4.033,67 evra bruto plače.

Celoten seznam poslancev in njihovih septembrskih plač si lahko ogledate spodaj:

Prošnjo za plače smo poslali tudi na vlado, kjer pa za odgovor potrebujejo nekoliko več časa, saj ima vsako ministrstvo svoje računovodstvo. Podatke bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.