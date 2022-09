Med nekdanjimi ministri še šest Bandellijev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avgusta je nadomestilo plače dobilo šest nekdanjih ministrov, ki si prejšnji mesec še niso našli dela. Avgusta je nadomestilo plače prejelo tudi 25 nekdanjih poslancev, med katerimi je bil tudi Marko Bandelli (SAB), ki pa si je s 1. septembrom našel novo službo, o čemer smo že poročali tukaj . Predsednik vlade Robert Golob je prejel avgustovsko plačo, ki znaša 5.991,84 evra bruto oziroma 3.743,50 evra neto, je razvidno s seznama plač funkcionarjev, ki so nam ga poslali z vlade. Najvišjo plačo med ministri je avgusta prejel Aleksander Jevšek, najnižjo pa Uroš Brežan.

Na seznamu pregleda plač funkcionarjev so navedeni tudi zneski nadomestil plač, katere je poleg nekaterih državnih sekretarjev dobilo tudi šest ministrov prejšnje vlade. Najvišje nadomestilo je prejel nekdanji finančni minister Andrej Šircelj, 4.677,90 evra bruto, najnižje avgustovsko nadomestilo pa je pripadlo nekdanjemu ministru za digitalizacijo Marku Borisu Andrijaniču, 4.168,88 evra bruto.

Kot je razvidno iz avgustovskega pregleda plač funkcionarjev, ki smo ga prejeli z vlade, je avgustovska premierska plača Roberta Goloba znašala 5.991,84 evra bruto. Objavili so tudi njegovo neto plačo, ki je avgusta znašala 3.743,50 evra.

V kabinetu predsednika vlade je najvišjo plačo dobil državni sekretar za obrambne zadeve Anton Grizold. Znašala je 5.260,77 evra bruto. Nad pet tisočakov bruto so prejeli še državni sekretar, pristojen za mednarodne zadeve, Vojko Volk (5.184,33 evra bruto), državna sekretarka za vzpostavitev dialoga s civilno družbo Maksimilijana Polak (5.152,42 evra bruto), vodja kabineta predsednika vlade Petra Škofic (5.137,13 evra bruto) in državni sekretar, odgovoren za nacionalno in mednarodno varnost Andrej Benedejčič (5.014,83 evra bruto).

Med ministri najnižja bruto plača Urošu Brežanu

Najvišjo ministrsko plačo je prejel Aleksander Jevšek, minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Znašala je 5.864,57 evra bruto. Najslabše plačan je med ministri Uroš Brežan, minister za okolje in prostor, prejel je 5.108,85 evra bruto. Plače ministrov si lahko ogledate v spodnji tabeli.