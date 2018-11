Bandelli pred sestankom na robu solz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za kohezijo Marko Bandelli je poudaril, da ga novinarji napadajo zgolj zaradi enega stavka, za katerega se je javno večkrat opravičil. Kot je poudaril, sta zaradi dogajanja v zadnjih dneh na tleh tako on kot njegova družina. Na vprašanje, ali bo odstopil s položaja, je vidno obupani Bandelli odvrnil, da ne ve, kaj drugega mu sploh preostane.

Če Bandelli ne bo odstopil, ga čaka razrešitev

Če minister Bandelli ne bo odstopil, se mu, kot kaže, obeta razrešitev. V koalicijskih SMC in DeSUS so že napovedali podporo njegovi razrešitvi, če bi prišlo do glasovanja v državnem zboru.

SDS je že pretekli teden izrazila pričakovanje, da bosta premier Marjan Šarec in predsednica SAB Alenka Bratušek ministra pozvala k odstopu. Tudi v NSi in Levici se strinjajo z Bandellijevo zamenjavo, le predsednik SNS Zmago Jelinčič je povedal, da razrešitve ne bi podprli. V SD se danes niso odzvali.

Kaj to pomeni za koalicijo?

Ob tem se je že odprlo vprašanje, kaj Šarčeva odločitev glede ministra pomeni za koalicijo, v kateri je pred razdelitvijo proračunske pogače vse bolj napeto zaradi različnih zahtev partnerjev v luči zavez v koalicijskem sporazumu.

Premier je v ponedeljek dejal, da ne ve, kaj bo njegova odločitev pomenila za koalicijo. Prepričan pa je, da je ravnal prav. Spomnil je tudi, da je ministra pred tem že dvakrat opomnil, naj bo pozoren na svoja ravnanja.

Bratuškova od Šarca pričakuje enaka merila za vse

Bratuškova je v ponedeljek za Delo navedla, da od Šarca pričakuje, "da ima za vse funkcionarje v svoji vladi enaka merila", pri čemer naj bi merila na državnega sekretarja v Šarčevem kabinetu Damirja Črnčeca, ki je bil po spornih izjavah znan sicer pred nastopom funkcije.

Šarec je v ponedeljek Bandellija na razgovor povabil potem, ko so mediji razkrili elektronsko sporočilo, v katerem je ta grozil županskemu kandidatu Komna Eriku Modicu. Za to se je Bandelli opravičil, a se je pod plazom kritik znašel tudi zaradi siceršnje problematičnosti svoje komunikacije.