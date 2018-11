Šarec je Bandellija že dvakrat opozoril, da je šel predaleč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Marjan Šarec ne ve, kaj bo njegova odločitev, da kohezijskega ministra Marka Bandellija pozove k odstopu, pomenila za koalicijo. Kot je dejal ob robu odprtja poslanske pisarne LMŠ v Domžalah, pa je prepričan, da je ravnal prav. Spomnil je tudi, da je ministra pred tem že dvakrat opomnil na to, naj bo pozoren na svoja ravnanja.

Šarec je Bandellija na to, naj pazi, kaj izraža na družbenih omrežjih, opozoril že v pogovoru za enega od medijev v nedeljo po sestavi vlade. Potem mu je 12. oktobra, po aferi z uporabo modrih luči, poslal prvo pisno opozorilo. "Zdaj pa sem se odločil, da je prav, da odide," je dejal.

Bandelli mora odstopiti jutri do 12. ure

Današnji pogovor z Bandellijem je bil po premierjevih besedah miren, minister premierju po njegovem mnenju ni nič nasprotoval. Ob tem je potrdil, da mu je dal dve možnosti, in sicer da do torka do 12. ure odstopi ali pa bo Šarec v DZ poslal predlog za razrešitev ministra.

Šarec: Odziv SAB je bil nekoliko žaljiv

Glede odziva Stranke Alenke Bratušek, ki bo o tem razpravljala v torek, a se sklicuje na Bandellijevo opravičilo, pa je premier dejal, da ga izjava generalnega sekretarja stranke Jerneja Pavliča, da je bil Bandelli prej župan in da ti "komunicirajo morda na malo drugačen način", ni prepričala. "Bila je tudi nekoliko žaljiva do vseh zdajšnjih, nekdanjih županov, mogoče tudi bodočih," je menil Šarec.

Premier je prepričan, da je ravnal pravilno

Kaj bo njegova poteza pomenila za koalicijo, Šarec ne ve. "Prepričan sem, da sem ravnal pravilno. Kaj se bo dogajalo, bomo pa videli," je povedal. Na vprašanje, ali meni, da bi SAB zaradi tega lahko izstopila iz koalicije, je odvrnil, da je to odvisno od njih. Kot je še dejal, je sam opravil svojo dolžnost predsednika vlade. Če ga poslanke in poslanci ne bi razrešili, pa je odgovornost njihova.

Minister žugal kandidatu za župana

Šarec je Bandellija na razgovor povabil po tistem, ko smo na Siol.net razkrili elektronsko sporočilo, ki ga je septembra posredoval županskemu kandidatu Komna Eriku Modicu. Slednjemu je Bandelli ob kritikah tudi zažugal, da že ve, kaj pomeni nepodpora dveh resorjev, ki ju vodi SAB. Predsednica stranke Alenka Bratušek vodi ministrstvo za infrastrukturo.

Minister iz vrst SAB in podpredsednik te stranke, ki se je pod plazom kritik znašel tudi zaradi siceršnje problematičnosti svoje komunikacije, se je zaradi neprimerne komunikacije z Modicem že večkrat opravičil. Že v nedeljo zvečer je Šarcu posredoval pisna pojasnila, današnje srečanje pa je zapustil brez izjav.

Vodstvo SAB se bo o nadaljnjih korakih odločilo v torek. Bratuškova je za Delo navedla, da od Šarca pričakuje, "da ima za vse funkcionarje v svoji vladi enaka merila".