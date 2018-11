Šarec Bandelliju: Odstopi sam ali pa te bom razrešil #video

Bandelli, eden od treh ministrov iz kvote Stranke Alenke Bratušek, je že od začetka mandata vlade Marjana Šarca veljal za njen najšibkejši člen, nagnjen k različnim aferam. Že prejšnji teden nam je več virov potrdilo, da njegova težava ni bila le tako imenovana afera Komen, ampak tudi njegovo ministrsko delo.

Bandelli je namreč že dvakrat zamudil rok za oddajo poročila o črpanju evropskega denarja, ki ga je zahtevala vlada. Na uradu za kohezijo, ki ga vodi Bandelli, so v petek potrdili, da je prišlo do zamude. Pri tem so poudarili, da je poročilo o črpanju do letošnjega septembra že v medresorskem usklajevanju. Vlada naj bi dokument po nekaterih informacijah prejela danes.

Poslanci vladi: Pospešite črpanje

Tudi zato naj bi se v zadnjih tednih okrepili dvomi, ali je Bandelli tista oseba, ki lahko pospeši črpanje, kar je pred dvema mesecema napovedal na predstavitvi v državnem zboru. Enake dvome je bilo mogoče slišati tudi glede nekaterih članov najožje ekipe.

Da je črpanje evropskih sredstev prepočasno, za kar sicer (še) ni bil odgovoren Bandelli, ampak njegova predhodnica Alenka Smerkolj, se strinjajo bolj ali manj vsi. Že na petkovi izredni seji so vsi poslanci vladajoče koalicije nekoliko presenetljivo podprli predlagani sklep SDS, s katerim so vlado pozvali, naj v 30 dneh pripravi načrt za pospešitev črpanja.

V teh načrtih očitno ni več prostora za ministra Bandellija, ki bi se ob morebitni razrešitvi vrnil v državni zbor. Tega bi moral zapustiti nadomestni poslanec SAB Andrej Šušmelj.

Bo moral oditi tudi Črnčec? Predsednica SAB Alenka Bratušek je za Delo ob tem navedla, da od Šarca pričakuje, "da ima za vse funkcionarje v svoji vladi enaka merila". Na podvprašanje, ali s tem misli na državne sekretarje, je odgovorila: "Vse funkcionarje." Na podlagi pojasnil predsednice stranke je tako mogoče predvidevati, da bi odhod Bandellija pogojevali tudi z odhodom državnega sekretarja za nacionalno varnost Damirja Črnčeca. Njegovo imenovanje je namreč razburilo del javnosti in politike predvsem zaradi njegovih nestrpnih izjav, zapisanih sicer pred nastopom funkcije. Vodstvo stranke SAB se bo o nadaljnjih korakih v zvezi z Bandellijem odločilo v torek. Šarec je po pogovoru z Bandellijem ministru ponudil tri možnosti: naj odstopi sam, naj počaka, da premier predlaga njegovo razrešitev, kot tretjo možnost je omenil interpelacijo, so sporočili iz SAB. Vodstvo SAB se bo sestalo v torek ob 9.30 na sedežu stranke. Erjavec bi na premierjevem mestu verjetno ravnal enako Predsednik vlade ima vedno pravico, da si v soglasju s koalicijsko stranko izbira ekipo, je odločitev premierja Marjana Šarca, da predlaga odstop oz. razrešitev Bandellija, komentiral predsednik DeSUS Karl Erjavec. "Če bi bil sam predsednik vlade, bi verjetno ravnal enako," je dejal Erjavec. V SMC pozdravljajo premierjevo odločitev V koalicijski SMC pozdravljajo odločitev Šarca. To je pristojnost in pravica premierja, je spomnila poslanka Janja Sluga in še pojasnila, da bodo v SMC razrešitev podprli, če bo v DZ potekalo glasovanje. V SD zadeve ne komentirajo. V SDS se uradno ne odzivajo, za NSi je razrešitev ministra najprej stvar koalicije. V Levici se strinjajo z ministrovo zamenjavo, v SNS pa razrešitve ne bi podprli. (STA)

Dva pomembna trenutka v zgodbi

V vsakem primeru je Šarčev rdeči karton Bandelliju poteza, ki je še pred dnevi niso pričakovali v Stranki Alenke Bratušek. Ta je namreč v četrtek in petek javno pri aferi Komen "pokrila" svojega ministra. Generalni sekretar Jernej Pavlič je poudarjal, da je Bandellija treba soditi po delu, ne po izjavah. Kot je znano, Bandelli velja za eno ključnih figur stranke.

Šarčev rdeči karton Bandelliju je poteza, ki je še pred dnevi v Stranki Alenke Bratušek niso pričakovali. Foto: STA A v zgodbi velja opozoriti še na dve dejstvi.

Prvič, Šarec je odločitev sprejel takoj po vrnitvi iz Madrida, kjer je bil navzoč na kongresu evropskih liberalcev (ALDE). Ti so v svoje vrste sprejeli LMŠ, kar je to stranko učvrstilo v razmerju do SAB na tako imenovanem liberalnem polu.

In drugič, k Šarčevi odločitvi so zelo verjetno pripomogli tudi že do zdaj slabi odnosi med predsednikom vlade in Bratuškovo.

Politična kriza v koaliciji?

Ti se vlečejo iz obdobja pogajanj o sestavi koalicije, dokončno pa jih je načela oktobrska razprava o rebalansu proračuna za leto 2019. Njegovo sprejetje je Alenka Bratušek pogojevala z dvigom pokojnin. Kot smo izvedeli, Bratuškova ni z naklonjenostjo sprejela niti nenadne razrešitve državne sekretarke Mateje Vraničar Erman, po kateri je vajeti finančnega ministra nekoliko bolj prevzel Andrej Bertoncelj, minister iz kvote LMŠ.

Bratuškova ni z naklonjenostjo sprejela niti nenadne razrešitve državne sekretarke Mateje Vraničar Erman. Foto: STA V vsakem primeru bi imela Bratuškova z nadaljnjim branjenjem Bandellija velike težave. Poslanska skupina SDS mu je namreč napovedovala interpelacijo, pred katero ga nekatere stranke vladajoče koalicije po naših informacijah sploh ne bi skušale ubraniti.

Tudi zato gre tudi po Bandellijevem odhodu pričakovati napete odnose v razmerju med SAB in preostalim delom koalicije, ki utegnejo kaj kmalu privreti na plano pri zapiranju proračuna.