Nekdanji poslanec Marko Bandelli zapušča Gibanje Svoboda

V obrazložitvi, ki jo je naslovil na generalno sekretarko Tamaro Kozlovič, je zapisal, da v stranki ni imel možnosti uveljavljati pravice pri oblikovanju politik stranke in sodelovati pri njihovem izvajanju. Člani stranke imajo po statutu "dolžnost aktivno sodelovati in si prizadevati za udejanjanje temeljnih vrednot in ciljev", zaradi katerih je bila stranka ustanovljena. Predvsem pa morajo člani stranke krepiti enotnost in ugled stranke, je še zapisal v pismu Kozlovičevi.

Z današnjim dnem izstopam iz stranke Gibanje Svoboda. pic.twitter.com/9INhDJyQPv — MARKO BANDELLI (@BandelliMarko) January 20, 2023

V izjavi je zapisal, da mu od pripojitve stranke SAB h Gibanju Svoboda ni bila dana možnost uveljavljanja njegovih pravic, še manj pa dolžnosti.

Gre Bandelli v DeSUS?

Pred dnevi je Marko Bandelli za Delo dejal, da razmišlja, da bi sprejel vabilo in prestopil v Demokratično stranko upokojencev (DeSUS). Po njegovem mnenju namreč potrebujemo stranko, ki bo ščitila interes upokojencev. V stranki DeSUS se v kratkem napoveduje menjava vodstva in poskus oživitve stranke. Čeprav dozdajšnji predsednik Ljubo Jasnič napoveduje, da za to mesto ne bo več kandidiral, Bandelli naj ne bi bil v igri za prevzem vodenja stranke.