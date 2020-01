Analiza: "Novi mandatar bi moral vedeti, kaj se je zgodilo Andreju Bajuku"

Premier Marjan Šarec po odstopu finančnega ministra Andreja Bertonclja preprosto ni imel druge izbire, odstop predsednika vlade komentirajo politični analitiki. Andraž Zorko, Samo Uhan, Matevž Tomšič in Pavel Gantar pojasnjujejo, da se je Šarec očitno odločil, da bo svoj položaj poskušal okrepiti na predčasnih parlamentarnih volitvah. Te so po besedah večine analitikov verjetnejše od tega, da bi se v državnem zboru v prihodnje oblikovala nova večina.

Ustanovitelj agencije Valicon Andraž Zorko poudarja, da ga je današnji odstop premierja Marjana Šarca presenetil. "Premier pred tem ni dajal takšnega vtisa. Večkrat je dejal, da ga javnomnenjske ankete ne zanimajo, v odstopni izjavi pa je nato rekel, da bodo rezultate anket preverili na volitvah, kar je precej drag eksperiment."

K Šarčevemu odstopu je po njegovih besedah verjetno pripomogel tudi današnji odstop finančnega ministra Andreja Bertonclja, že pred tem je odstopil državni sekretar na finančnem ministrstvu Metod Dragonja: "Že ob napovedanem odstopu obrambnega ministra Karla Erjavca je bil Šarec postavljen pred velik izziv, kako spraviti skozi parlament imenovanje Erjavčevega naslednika. Zdaj, ko je odstopil še minister iz kvote LMŠ, pa je jasno, da Šarec ni imel druge izbire kot odstop," pojasnjuje Zorko.

Uhan: Z odstopom Bertonclja so bili očitno izpolnjeni pogoji za Šarčev odstop

"Težko bi rekel, da je bil ta odstop pričakovan, vendarle pa je v zraku viselo razmišljanje premierja, da se to lahko zgodi, če bi prišlo do popolne blokade. Z odstopom finančnega ministra so bili ti pogoji danes očitno izpolnjeni. Mislim, da je to odraz neke zrelosti in samozavesti Marjana Šarca, ki računa, da lahko na predčasnih volitvah, ki so zdaj najverjetnejše, okrepi oziroma stabilizira svoj položaj," odstop predsednika vlade komentira sociolog Samo Uhan.

Rezultati javnomnenjskih anket kažejo, da je največja koalicijska stranka LMŠ bolj priljubljena od največje opozicijske stranke SDS, priljubljenost Šarčeve vlade pa se je "pokazala kot nenavadno stabilna za okoliščine manjšinske vlade", meni Uhan. Na vprašanje, ali je v parlamentu mogoče oblikovanje nove večine, odgovarja, da teoretične možnosti za to obstajajo.

"Če obstaja kaj zgodovinsko-političnega spomina, potem bi moral tisti, ki bi sestavljal takšno novo koalicijo, vedeti, kaj se je zgodilo Andreju Bajuku, ki je za kratek čas prevzel vlado in potem doživel poraz na volitvah. Najverjetnejše se tako zdijo predčasne volitve, mogoč je tudi poskus drugega mandatarja, čeprav se zdi, da nihče ne verjame v to kalkulacijo," meni Uhan.

Tomšič: Šarec je ugotovil, da je boljše poskusiti srečo na predčasnih volitvah

Sociolog Matevž Tomšič medtem poudarja, da je poleti 2018, ko je odhajajoča vlada nastopila mandat, govoril, da bo Šarčeva vlada na oblasti zdržala približno dve leti. "To se je zdaj zgodilo še malo prej, kot sem pričakoval, in do tega je prišlo, čeprav so dominanti mediji Marjana Šarca razglašali za izjemno trdnega voditelja, ki vlada z močno roko. Zdaj se je izkazalo, da Šarec stvari nima povsem v svojih rokah," meni Tomšič.

Po njegovih besedah je Šarec ugotovil, da je boljše, da odstopi in poskusi srečo na predčasnih volitvah, "kot da barko, ki je bila že na samem začetku zelo načeta, poskuša krmariti do rednih volitev". Na vprašanje, ali bomo šli na predčasne volitve ali se bo v državnem zboru oblikovala nova večina, Tomšič odgovarja, da je kombinacij za sestavo nove večine v hramu demokracije veliko, je pa vprašanje, koliko so realistične.

"Neka nova koalicija brez največje dozdajšnje vladne stranke LMŠ in brez največje opozicijske stranke SDS ni mogoča. Je pa vprašanje, ali bo SDS zdaj uspelo sestaviti neko novo koalicijo. Mislim, da tukaj ni zelo veliko možnosti, nas pa slovenska politika vedno znova preseneča. Vseeno so predčasne volitve verjetnejše od oblikovanja nove večine," dodaja Tomšič.

Gantar: Ne vemo, ali je Šarec res sklenil dogovor s Počivalškom

Nekdanji predsednik državnega zbora Pavel Gantar poudarja, da je Šarec očitno ugotovil, da s takšno koalicijo in takšnim številom poslancev ne bo mogel narediti nič pomembnega: "Očitno je sprevidel, da ga na rednih volitvah ob očitkih, da ni nič naredil, čaka poraz, zato bo poskušal nekaj storiti na predčasnih volitvah. Ne nazadnje bi lahko prišlo tudi do razmer, v katerih bi bil prisiljen odstopiti, dinamiko pa bi narekovali drugi," meni Gantar.

"Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bi morala biti majhen problem, je pa očitno ta zadeva postala sprožilec cele vrste nasprotij, ki so znotraj koalicije in znotraj posameznih strank pripeljale do tega, da je bila prihodnost te vlade zelo negotova. To je Šarec zelo uspešno preprečil s tem, da je odstopil," razlaga nekdanji predsednik parlamenta.

Po njegovih besedah so predčasne volitve zdaj verjetno res neizbežne, vendar je Gantar previden glede navedb, da je Šarec že sklenil predvolilno zavezništvo s SMC pod vodstvom Zdravka Počivalška. "Ne vemo, ali je pri tem v ozadju res že kakšen dogovor. Po ustavi ima predsednik republike Borut Pahor možnost, da predlaga novega mandatarja. Prav gotovo se bo posvetoval s strankami, ali so pripravljene sprejeti drugega mandatarja. Mislim, da te pripravljenosti ne bo, ampak nikoli se ne ve," dodaja Gantar.

Zorko: Šarec kliče k oblikovanju bloka, ki bi nagovoril volivce nekdanje LDS

Podobno kot Gantar tudi Zorko poudarja, da bi morali predčasne volitve, če bo do njih prišlo, izpeljati najkasneje junija. Razloga za to sta po Zorkovih besedah dva, in sicer protiustaven volilni zakon in predsedovanje Slovenije EU v prvi polovici leta 2021: "Letos je bil zadnji čas za volitve po starem zakonu, če bi hoteli zaradi neustavnega zakona ohraniti njihovo legitimnost. Zaradi predsedovanja Slovenije Svetu EU v prvi polovici prihodnjega leta pa bi morali volitve izpeljati najkasneje do poletja."

Na vprašanje, ali se namesto volitev lahko oblikuje nova večina v državnem zboru, Zorko odgovarja, da je Šarec, če je na svojo stran res pridobil Počivalška, zavaroval večji del možnosti, da se v parlamentu oblikuje druga večina. Ključno vlogo pri tem, ali bomo šli na nove volitve, bo po njegovih besedah očitno odigral prav prvak SMC.

"Če je bil med LMŠ in SMC res sklenjen dogovor, potem je Zdravko Počivalšek pravzaprav že odločil, kako se bo razpletlo na koncu. Šarec je že javno povedal, da so vrata odprta tudi za preostale, na primer SAB in DeSUS. To lahko dejansko razumemo kot klic k oblikovanju levosredinskega bloka. Ta bi nagovoril volivce nekdanje LDS, ki so do zdaj odločili še vse parlamentarne volitve v Sloveniji," dodaja Zorko.