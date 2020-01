Kako do novih predčasnih volitev?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je odstopil premier Marjan Šarec, so aktualne predčasne volitve. Če bodo te razpisane, bodo to še pete zaporedne parlamentarne volitve, ki bodo imele predpono "predčasne". Kakšen je postopek, da pride do njih?