Marjan Šarec odstopil: poziva na predčasne volitve #video

Kot je še dejal ob odstopni izjavi, je najbolje, da se državljani Slovenije odločijo ali mu zaupajo ali ne. "Ta vlada s temi partnerji ni bila sposobna izvesti korenitih sprememb oziroma strukturnih reform. Zato verjamem, da bo že v tem hipu začela delovati "parlamentarna kuhinja" in oblikovanje nove vlade," je povedal Šarec in dejal, da bi bilo najbolj pošteno do državljanov in državljank Slovenije razpis predčasnih volitev. "Ljudje naj povedo ali mi zaupajo in želijo, da delam naprej in ali je ta podpora, ki jo imamo v javnosti po anketah sodeč realna ali ne."

Podpora vladi Šarca je nekoliko zrasla

Podpira jo 48,9 odstotka vprašanih (decembra 45,4 odstotka). Ne podpira je 37,5 odstotka vprašanih (decembra 38,2), 13,7 odstotka je neopredeljenih (decembra 16,4). Med politiki najbolj priljubljen ostaja predsednik države Borut Pahor, ki mu sledi premier Marjan Šarec, na tretje mesto se je povzpela kmetijska ministrica in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec.

Več sledi...