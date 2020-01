Minister za finance odstopil

Predlog novele zakona o zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ), je v državni zbor vložila Levica, nato pa ga je koalicija na odboru za zdravstvo z dopolnili bistveno preoblikovala.

V torek so bila v parlamentarni postopek vložena še dopolnila k noveli zakona. Predlog dopolnil sta vložili tako v LMŠ kot v SD. O predlogu zakona bo državni zbor ta teden opravil tretjo obravnavo.

Koalicija neenotna

V LMŠ predlagajo, da bi višina obveznega pavšalnega prispevka (OPP), s katerimi bi nadomestili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, znašala 32 evrov. Predvidena je valorizacija višine prispevka, morebitni primanjkljaj v zdravstveni blagajni pa bi se kril iz državnega proračuna.

SD pa predlaga, da bi za plačevanje prispevka določili progresivno lestvico. Posameznik bi plačeval obvezno dajatev glede na svoje prihodke, med katere so vključeni tudi kapitalski dohodki. Prispevek bi znašal med 10 in 150 evri na mesec, skupaj bi se iz tega naslova v zdravstveno blagajno steklo 477,4 milijona evrov na leto. Bi pa bili oproščeni plačila prispevka tisti s skupnimi prihodki do 3.500 evrov na leto, namesto njih bi plačevala država iz proračuna v znesku 25 evrov na mesec.

DeSUS in SAB pogojno podpirata ukinitev

Prejšnji teden smo na Siol.net na poslanske skupine naslovili vprašanja, kako se opredeljujejo do najnovejših predlogov in katerega izmed njih, če sploh, so pripravljene podpreti v državnem zboru. V Desusu podpirajo, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukine ob ustrezni nadomestitvi izpada dohodka v zdravstveno blagajno.

"Preimenovanje DZZ v obvezni pavšalni prispevek (OPP) ne reši temeljnih težav slovenskega zdravstva: predolge čakalne vrste, zmanjšano dostopnost do zdravstvenih storitev ... Pričakujemo, da bo ministrstvo izpolnilo dane obljube in bomo kmalu videli celostno novelo ZZVZZ in hkrati Zakon o dolgotrajni oskrbi. S tem razlogom ne bomo podprli predlogov dopolnil," so zapisali.

Iz SAB so pojasnili, da podpisov niso prispevali k nobenemu izmed predlaganih dopolnil, a da v SAB podpirajo njegovo ukinitev oziroma preoblikovanje. "Kot je zapisano v koalicijski pogodbi, v SAB podpiramo ukinitev DZZ oziroma njegovo preoblikovanje. Za nas je pomembno, da je ukinitev DZZ finančno vzdržna. Podprli bomo dopolnila, ki ne ogrožajo zdravstvenega sistema in javnih financ," so sporočili.

Levica: stranke koalicije so imele možnost, da DZZ ukinejo na solidaren način

"Stranke koalicije so imele pred dvema mesecema (po 16 letih obljub) možnost, da dejansko ukinejo DZZ na progresiven in solidaren način, a so predlog zrušile in ga z amandmaji preoblikovale tako, da le ta DZZ ne ukinja, ampak zgolj spreminja dajatev državi," menijo v Levici in hkrati dodajajo, da se bo zgolj odločalo o tem, ali komercialnim zavarovalnicam vzeti 50 milijonov, ki bi jih morali nameniti za zdravstvo ali ne. "Levica bo pri glasovanjih ostala konsistentna in bo podprla vse amandmaje," so pojasnili.

V SDS in SNS predloga ne bodo podprli

V SDS menijo, da je zakon slabo pripravljen, brez kakršnihkoli varovalk za varovanje financiranja ter vzdržnosti zdravstvenega sistema. "V SDS konceptu preoblikovanja DZZ ne nasprotujemo, vendar ne na način, kot ga predlaga koalicija skupaj z Levico. Preoblikovanje DZZ v OZZ se mora zgoditi hkrati s preoblikovanjem zavarovalniškega sistema in ne smemo dopustiti monopolistične vloge ZZZS, ki je trenutno še vedno 'škaf, ki pušča'," so izpostavili in dodali, da v SDS ne bodo grobarji slovenskega zdravstvenega sistema, zato predlogov ne bodo podprli.

Tako kot SDS, predloga ne bodo podprli niti v Jelinčičevi SNS. "V poslanski skupini SNS ne podpiramo nobenega predloga. To je kolobocija brez repa in glave. Čakamo na predlog vlade. Pozorni bomo predvsem na ureditev financiranja storitev iz dolgotrajne oskrbe," so sporočili.

NSi ne bo podprla ne predlogov LMŠ ne SD

"NSi ne bo podprla dopolnil SD niti LMŠ, saj uvajata obvezni pavšalni prispevek, ki je pri LMŠ v znesku na primerljivi ravni kot dosedanji prispevek, ki se plačuje za DZZ, medtem ko je pri dopolnilu SD lahko celo nekajkratnik.

NSi zakona ne podpira, saj je potrebno takšne zakonodajne rešitve sprejemati s širšim družbenim konsenzom, ne pa eksperimentiranjem, ki ima lahko usodne posledice za zdravstveno blagajno. Prav tako pričakujemo visoke stroške izvajalcem (ZZZS in FURS) zaradi morebitne sprejete rešitve. Prihrankov iz tega naslova ne bo, prav tako pa ne bodo čakalne vrste nič krajše," so sporočili.