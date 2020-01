Svetovni medij Šarca zamenjal za Plenkovića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Posnetek zaslona: Reuters

"Slovenski predsednik vlade odstopil in poziva k predčasnim volitvam," se glasi naslov novice, na nosilni fotografiji katere je bil nekaj časa kar Šarčev politični kolega in hrvaški premier Andrej Plenković. Pod fotografijo so zapisali, da je ta nastala ob vrhu Evropske unije 13. decembra lani.

Napako so na Reutersu medtem že popravili in objavili pravo fotografijo, na kateri je Marjan Šarec.