Alenka Čurin Janžekovič o evtanaziji: Pomirjena sem z vsem #video

Alenka Čurin Janžekovič se v začetku marca odpravlja v Švico, da bi končala svoje življenje. Že nekaj časa je med najglasnejšimi podporniki evtanazije; upokojena učiteljica in ravnateljica 65 let živi z neozdravljivo boleznijo – polisaharozo tipa 4. Ima hudo bolezen, ki prizadene kosti, sklepe in hrustanec.

Upokojena učiteljica in ravnateljica, ki danes živi v rodni Prlekiji, od rojstva trpi za hudo in neozdravljivo boleznijo, zaradi katere ji razpadajo kosti in hrustanec. Kljub številnim operacijam in posegom so bolečine prevelike, zato se je odločila, da svojo življenjsko pot konča.

"Jaz sem pomirjena z vsem, kajti na to sem se dolgo pripravljala. Pripravljala sem tudi svojo okolico, svoje drage," je povedala Alenka Čurin Janžekovič.

Čurin Janžekovičeva je leta 2021 predstavila "poslovilno knjigo" z naslovom: Sam bog naj jo bere, ki jo je po nareku zapisala Petra Škarja. Kmalu naj bi knjigo ponatisnili. Zanjo pa se je odločila po tem, ko je dobila prvo zeleno luč iz Švice.

V Švici bo kot tujka za poseg morala plačati, domačinom je na voljo brezplačno. Dodala pa je, da se zavzema za to, da bi tudi pri nas evtanazijo plačala država, tudi zaradi razlik med revnimi in bogatimi.

Alenka v Švico odhaja v začetku marca.