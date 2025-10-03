Vzdrževati mora služnostno pot za še šest hiš. Pa res "mora"? #pravni nasvet

Sem lastnik zemljišča, po katerem teče služnostna pot za še šest družin v sosednjih objektih. V večini primerov moram za vzdrževanje poti, ki ni asfaltirana, skrbeti sam. Eden mi je celo eksplicitno zavrnil sodelovanje, nekateri pa se delajo gluhe in slepe. Kaj lahko storim? Sem starejši in to počnem vedno težje. Stane Z.

Pravnik na dlani odgovarja:

Pravila glede služnosti ureja stvarnopravni zakonik (SPZ), in sicer od 210. člena naprej v poglavju Služnosti. 210. člen določa, da je služnost pravica uporabljati tujo stvar ali izkoriščati pravico oziroma zahtevati od lastnika , da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico opravljati na svoji stvari – služeča stvar.

Za vas je pomemben 219. člen SPZ (izvrševanje služnosti), ki pravi naslednje:

- stvarna služnost se izvršuje na način, ki najmanj obremenjuje služno stvar,

- če je za izvrševanje stvarne služnosti potrebna uporaba kakšne naprave ali je potrebno kakšno dejanje, krije stroške vzdrževanje ali takega dejanja lastnik gospodujoče stvari.

- če napravo uporablja tudi lastnik služeče stvari ali je dejanje tudi v njegovem interesu, krijeta stroške vzdrževanja takšne naprave in stroške takega dejanja lastnik gospodujoče in lastnik služeče stvari v sorazmerju s koristjo, ki jo imata.

Vsekakor so torej služnostni upravičenci uporabniki poti dolžni sodelovati pri vzdrževanju služeče stvari.

To potrjuje tudi zakon. V skladu s stvarnopravnim zakonikom velja, da v primeru, če je za izvrševanje služnosti potrebno tudi kakšno dejanje (denimo vzdrževanje), potem krije stroške takega vzdrževanja lastnik gospodujoče stvari (nepremičnine, v korist katere se izvršuje služnost), to je služnostni upravičenec.

Vzdrževanje se presoja na način, koliko in v katero korist se uporablja služnostna stvar. Torej, če pot uporablja večinoma le šest upravičencev, so dolžni nositi vse stroške vzdrževanja, če pot uporabljate tudi vi, je del stroška vzdrževanja tudi na vaši strani. To se ureja sorazmerno glede na uporabnika.