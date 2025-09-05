Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pravnik na dlani

Petek, 5. 9. 2025, 4.00

5 ur, 47 minut

Lahko odda stanovanje brez soglasja manjšinskih lastnikov? #pravni nasvet

starejša ženska | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Imam hišo v Ljubljani. Po pokojnem možu sta hčerki kljub oporoki zahtevali nujni delež. Imata pravico do 1/6 deleža v hiši. Hiša ima še vrt in vse je treba vzdrževati. A zdaj se hčerki niti ne oglasita in nočeta pomagati niti vzeti izplačila njunega deleža. Pri hiši pa je treba popraviti teraso, ploščic, ograjo, okna … to so veliki izdatki. Rada bi vzela najemnika, ki bi mi pomagal pri vzdrževanju hiše. Prosim za nasvet. Lep pozdrav, Darinka H.

Pravnik na dlani odgovarja:

Na podlagi napisanega razumemo tako, da ste vi solastnica hiše do 5/6 in hčerki skupaj 1/6. 

Solastnino in razmerja med solastniki ureja stvarnopravni zakonik (SPZ) od 65. člena dalje. Solastnina je opredeljena tako, da ima več oseb solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari (solastniki), če je delež vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto (idealni delež) ali v višini procentualno (65. člen SPZ). 

Naslednja člena (66. in 67. člen SPZ) določata upravičenje solastnika in upravljanje s stvarjo. V vašem primeru je pomemben predvsem 67. člen – upravljanje stvari, ki določa, da solastniki za redno upravljanje potrebujejo soglasje.

starejša ženska
V redno upravljanje sodijo tudi posegi, potrebni za vzdrževanje hiše (drugi odstavek). Četrti odstavek določa, da če se solastniki v primerih iz drugega odstavka tega člena ne morejo sporazumeti, posel pa je nujen za redno vzdrževanje stvari, o tem na predlog solastnika odloči sodišče v nepravdnem postopku.

V primeru, da je popravilo terase potrebno zaradi zamakanja, lahko ukrepate tudi sami brez soglasja, saj gre za izreden dogodek in pomeni odpravo posledice večje premoženjske škode.

Vse preostalo – torej menjava oken, ploščic ograje pa potrebujete soglasje, razen v primeru solastnine več kot polovice nepremičnine.

Po posegu (menjava oken, ograje, terase) boste morali zoper solastnici vložiti ustrezno tožbo – predlog v nepravdnem postopku, v katerem boste zahtevali povrnitev njunega deleža popravila. V taki tožbi lahko tudi predlagate, da se vaš solastniški delež v primeru neplačila preostalih dveh solastnic povečuje.

Vsekakor lahko vzamete najemnika, in sicer brez soglasja solastnic, ki ju sama nepremičnina niti ne zanima, kot ste napisali.

V tem odgovoru namreč pojasnjujemo pojem solastnine, njenega vzdrževanja in upravljanja. Med upravljanje pa spada tudi oddaja v najem.

