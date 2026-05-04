Ponedeljek, 4. 5. 2026, 4.00

Ali mora stanovalec v pritličju plačevati stroške dvigala?

Dvigalo | Stroške dvigala praviloma plačujejo vsi etažni lastniki, tudi tisti, ki živijo v pritličju. | Foto Thinkstock

Stroške dvigala praviloma plačujejo vsi etažni lastniki, tudi tisti, ki živijo v pritličju.

Živim v pritličnem stanovanju in vse stroške plačujem redno. Zanima me, ali sem dolžan plačevati stroške za dvigalo, čeprav ga nikoli ne uporabljam, saj za to nimam potrebe. Stroški so veliki: vzdrževanje dvigala, obratovanje, poraba električne energije, servisi, okvare in podobno. Hvala za vaše odgovore.

Stroške dvigala ste dolžni plačevati ne glede na to, da živite v pritličju in dvigala ne uporabljate. Dvigalo je po zakonu skupni del večstanovanjske stavbe in stroški se delijo med vse etažne lastnike sorazmerno njihovim solastniškim deležem.

Kako se delijo stroški dvigala?

Stanovanjski zakon (SZ-1) v 5. členu jaške dvigal izrecno uvršča med skupne gradbene elemente stavbe, dvigala pa med skupne inštalacije in opremo. Gre torej za splošne skupne dele, ki po zakonu pripadajo vsem etažnim lastnikom. Nadalje 30. člen SZ-1 določa, da vse stroške upravljanja skupnih delov nosijo etažni lastniki sorazmerno s svojimi solastniškimi deleži na skupnih delih. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb podrobneje določa merila za razdelitev posameznih vrst stroškov dvigala (vzdrževanje po solastniških deležih, elektrika po številu uporabnikov, telefonska linija in reševanje po številu enot), pri čemer nobeno od teh meril ne predvideva razlikovanja glede na nadstropje oziroma dejansko uporabo.

Sodna praksa je v tem pogledu enoznačna. Višje sodišče v Ljubljani je v zadevi VSL II Cp 203/2015 izrecno zavzelo stališče, da odločitev posameznega etažnega lastnika, da opusti uporabo skupnega dela ali si jo celo sam onemogoči, ne spremeni statusa splošnega skupnega dela in ne vpliva na obveznost plačevanja stroškov. Dejanska neuporaba dvigala torej ni pravno relevantna okoliščina za oprostitev plačila.

Kaj lahko stori etažni lastnik v pritličju?

Povzetek: Plačevanja stroškov dvigala se na podlagi veljavne zakonodaje ni mogoče izogniti zgolj zato, ker živite v pritličju. Edina možnost za drugačno razdelitev stroškov bi bila sklenitev pogodbe o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki (ki zahteva soglasje lastnikov s 75 odstotki solastniških deležev v skladu z 32. členom SZ-1), v kateri bi se stroški dvigala razporedili drugače. Brez takšnega dogovora pa velja zakonska ureditev, ki zavezuje vse etažne lastnike k sorazmernemu plačilu.

Pravnik na dlani

