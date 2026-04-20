Pravnik na dlani

20. 4. 2026
Pravni nasvet | Pravnik na dlani | pokojnina | pravica do starostne pokojnine | polna upokojitev | znižanje starostne meje

Je mogoče otroke ob polni upokojitvi uveljavljati za višji odmerni odstotek?

Ob polni upokojitvi se lahko v nekaterih primerih otroci namesto za znižanje starosti upoštevajo za višji odmerni odstotek. | Foto Shutterstock

Ob polni upokojitvi se lahko v nekaterih primerih otroci namesto za znižanje starosti upoštevajo za višji odmerni odstotek.

Imam dva otroka. Uveljavila sem ju, da sem eno leto prej začela prejemati 40 % pokojnine. To pomeni, da sem imela 40 let delovne dobe in bila stara 59 let. Še vedno sem v delovnem razmerju. Zdaj sem stara 62 let in prejemam 20 % pokojnine. Zanima me, ali bom ob upokojitvi prav tako dobila dodatne odstotke za otroke.

Glede na opisano ste sicer oba otroka uveljavili za znižanje starostne meje ob pridobitvi pravice do izplačila 40 % starostne pokojnine. Ob tem pa je potrebno izpostaviti, da novela ZPIZ-2O (Ur. l. RS, št. 90/25) vsebuje določbo, ki vam omogoča prerazporeditev otrok ob polni upokojitvi. Ker ste prvo pravico uveljavili pred 31. 12. 2025, lahko ob upokojitvi otroke uveljavite za drug namen – torej za povečanje odmernega odstotka namesto za znižanje starostne meje.

Kakšna je razlika med 40 %, 20 % in polno starostno pokojnino?

Vaš trenutni status je urejen v 39.a členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki ureja izplačilo dela starostne pokojnine zavarovancu, ki je izpolnil pogoje za starostno pokojnino, vendar ostaja vključen v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom. Prvih tri leta se izplačuje 40 % odmerjene pokojnine, nato ZPIZ po uradni dolžnosti začne izplačevati 20 %, kar ustreza vašemu trenutnemu položaju. Ta institut je ločen od delne pokojnine po 40. členu ZPIZ-2, ki se nanaša na zavarovanke, ki ostanejo v zavarovanju s krajšim delovnim časom (najmanj 2 uri dnevno).

Ključna določba za vaš primer je prehodna ureditev v 37. členu ZPIZ-2 (kot je spremenjen z ZPIZ-2O). Ta določa, da se pri zavarovancu, ki je uveljavil prvo pravico po 1. 1. 2026, otroci lahko upoštevajo le za enak namen, kot so bili uveljavljeni ob prvem priznanju pravice. Vendar za zavarovance, ki so prvo pravico uveljavili do 31. 12. 2025 – kar velja za vas –, ta omejitev ne velja. To pomeni, da ob polni upokojitvi lahko uveljavljate oba otroka za povečanje odmernega odstotka, kar načeloma neposredno zviša vašo pokojnino.

Kaj pomeni ponovna odmera pokojnine ob polni upokojitvi?

Poleg tega boste ob polni upokojitvi upravičeni do ponovne odmere pokojnine, pri kateri Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) preveri več variant izračuna in vam dodeli najugodnejšo. Glede na to, da boste ob upokojitvi imeli več let pokojninske dobe (namesto prvotnih 40), bo nova odmera načeloma ugodnejša. Vsako dodatno leto prinaša približno višji odmerni odstotek, lahko pa se temu prišteje tudi odstotek v višini 3,2 % ob uveljavitvi otrok za odmerni odstotek.

Povzetek: Ker ste prvo pravico uveljavili pred 31. 12. 2025, lahko ob polni upokojitvi otroke prerazporedite iz znižanja starostne meje v povečanje odmernega odstotka. V kombinaciji z daljšo pokojninsko dobo in ugodnejšim vrednotenjem dobe nad 40 let boste načeloma deležni višje pokojnine.

Priporočamo pridobitev informativnega izračuna pri ZPIZ, ki bo prikazal obe varianti.

Pravnik na dlani

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.