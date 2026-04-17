17. 4. 2026,
Petek, 17. 4. 2026, 4.00

Upokojitev mame treh otrok: kdaj v pokoj, če je začela delati pri 15 letih

upokojenka pokojnina papirji | Mame z več otroki lahko ob izpolnjenih pogojih uveljavljajo znižanje starostne meje ali višji odmerni odstotek pokojnine. | Foto Shutterstock

Sem mama treh otrok. Delati sem začela 1. 7. 1988, pri 15 letih. Rojena sem aprila 1973. Letos imam 38 let delovne dobe, čez dve leti pa bom imela 40 let delovne dobe in bom stara 55 let. Zanima me, kdaj in kako lahko uveljavljam tri otroke ter obdobje dela od 15. do 18. leta. Kdaj bi se lahko upokojila? Koliko časa bom morala še delati? Ali imam možnost upokojitve pred 57. letom ali moram nujno izpolniti tudi starostni pogoj?

Najzgodnejša upokojitev v vašem primeru bo mogoča v aprilu 2030, ko dopolnite 57 let, in sicer s polno starostno pokojnino (brez kakršnihkoli stalnih odbitkov). Pred 57. letom se po veljavni zakonodaji ni mogoče upokojiti.

Kako otroci vplivajo na znižanje starostne meje

Pravna podlaga za vašo upokojitev je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in spremembe, ki so bile uvedene z novelo ZPIZ-2O, ki velja od 1. 1. 2026. V skladu s 27. členom ZPIZ-2 je osnovni pogoj za starostno pokojnino z 40 leti pokojninske dobe brez dokupa v prehodnem obdobju (2026–2027) dopolnjena starost 60 let, od leta 2028 pa se ta meja postopno dviguje (v letu 2030 znaša 60 let in devet mesecev). Poleg tega 28. člen ZPIZ-2 določa znižanje starostne meje za otroke po progresivni lestvici: za tri otroke znaša skupno znižanje 26 mesecev. Isti člen določa tudi znižanje za zavarovalno dobo, dopolnjeno pred dopolnitvijo določene starosti.

Skupno znižanje bi računsko sicer znižalo vašo upokojitveno starost pod 57 let, vendar 28. člen ZPIZ-2 določa absolutni minimum 57 let za ženske, ki ne more biti nižji, ne glede na obseg bonifikacij.

Kaj je ugodneje: nižja starost ali višji odmerni odstotek

Ob tem je treba opozoriti, da 37. člen ZPIZ-2 omogoča, da se za vsakega otroka posebej odločite, ali ga uveljavljate za znižanje starostne meje (28. člen) ali za povečanje odmernega odstotka pokojnine (1,6 odstotka na otroka). Priporočamo, da pred vložitvijo zahteve pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) pridobite informativni izračun pokojnine (prek portala eZPIZ ali osebno na območni enoti ZPIZ), s katerim primerjate obe možnosti – znižanje starosti ali višji odmerni odstotek. Predčasna pokojnina (29. člen ZPIZ-2) v vašem primeru ni smiselna, saj zahteva starost najmanj 60 let in prinaša trajno zmanjšanje pokojnine za 0,3 odstotka na mesec pred dopolnitvijo polne starosti.

Povzetek: najzgodnejša upokojitev je lahko aprila 2030, ob dopolnitvi 57. leta, s polno starostno pokojnino. Pred 57. letom upokojitev ni mogoča.

Pred vložitvijo zahteve priporočamo, da pridobite informativni izračun pri ZPIZ, da optimalno razporedite bonifikacije za otroke med znižanje starosti in povečanje odmernega odstotka.

menjalnik težave
Novice Skrita napaka pri rabljenem avtu: kaj lahko stori kupec, če menjalnik odpove?
upokojenka upokojenec papirji
Novice Invalidka III. kategorije: kdaj v pokoj in kako ZPIZ upošteva otroke
odpoved zaposlitve
Novice Ne dajte odpovedi, preden ne preberete tega! Ključna pravila, ki vas ščitijo.
upokojenec upokojenka papir
Novice Star sem 60 let in imam 33 let delovne dobe: kdaj lahko v pokoj?
