Na portalu Siol.net se lahko pohvalimo, da smo novembra letos zabeležili največji izmerjen doseg med uporabniki interneta v Sloveniji doslej. Na portal je vsaj enkrat v tem mesecu prišlo 857.231 unikatnih uporabnikov, kažejo danes objavljeni uradni rezultati lestvice Moss. Najlepša hvala bralkam in bralcem za zaupanje! To je za nas dokaz, da nas imate radi in da se naša priljubljenost vzpenja. Očitno imamo odlično in raznoliko vsebino, ki je všeč čedalje več ljudem. Je tudi dokaz, da so se novosti, spremembe in posodobitve našega portala dobro prijele.

Toliko unikatnih uporabnikov Siol.net v svoji skoraj tridesetletni zgodovini še ni imel. Niti med pandemijo covid-19, ko so se ljudje lahko zanašali bolj ali manj le na novice elektronskih medijev, radia in televizije, medtem ko so bili tiskani mediji skoraj prepovedani kot potencialno kužni. Prejšnji rekordni rezultat Siola je bil namreč dosežen med vrhuncem pandemije decembra 2020, ko je raziskava Moss uradno zabeležila 853.858 unikatnih uporabnikov ali natančno 3.373 manj kot novembra letos.

Relativno gledano ta rezultat pomeni, da je Siol v novembru obiskalo 57,2 odstotka vseh obiskovalcev slovenskih spletnih strani, ki so vključene v raziskavo. Na lestvici Moss je Siol prepričljivo drugi največji portal v državi, takoj za 24ur.com in občutno pred Žurnalom24.si.

Moss – slovenska spletna medijska valuta

Merjenje obiskanosti spletnih strani (Moss) poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice že vse od leta 2006. Predstavlja enotno spletno medijsko valuto, ki služi kot informacijski okvir in referenca za vrednotenje slovenskega spletnega medijskega prostora.

Spletna mesta, ki so vključena v raziskavo Moss, se kontinuirano merijo z enotno metodologijo, zaradi česar so podatki primerljivi tako med spletnimi mesti kot med obdobji. V raziskavi sodeluje večina največjih slovenskih spletnih mest, z raziskavo pridobljeni podatki pa so pomembni predvsem za oglaševalce. Najbolj jih uporabljajo relevantne medijske agencije za izdelavo medijskih načrtov.

Lestvica Mossa se oblikuje predvsem na podlagi podatkov dosega, torej podatka o obiskih unikatnih obiskovalcih. Na javno objavljeni lestvici pa so poleg tega tudi podatki o številu prikazov merjene spletne strani oz. portala ("klikih"), o povprečnem dnevnem dosegu in povprečnem času, ki ga obiskovalka oz. obiskovalec nameni tej strani na dan.

Za oglaševalce je seveda pomembneje, da njihov oglas vidi čim večje število različnih uporabnikov, ne pa čim večkrat eno in isto občinstvo. Zato je tudi podatek o dosegu pomembnejši od podatka o "klikih", saj seveda ni enako, ali en oglas vidi sto tisoč ljudi ali pa sto ljudi tisočkrat.

Kaj je unikatni obiskovalec?

Moss ima edinstveno metodologijo merjenja dosega, ki se razlikuje od na primer Googlove analitike, a je, kot že omenjeno, enotna za vse slovenske medije in druge spletne strani, ki sodelujejo v tej raziskavi (in je zatorej "valuta" na slovenskem trgu).

Moss namreč meri, koliko različnih uporabnikov dostopa do neke spletne strani, medtem ko Googlova analitika meri število različnih naprav – torej ali je uporabnik na spletno stran prišel preko računalnika, telefona, tablice, morda celo preko brskalnika na pametnem televizorju. Kot različni uporabniki se štejejo celo različni internetni brskalniki na enem in istem računalniku.

Novinarski kolega in odgovorni urednik 24ur.com Jure Tepina že vrsto let drži svoj portal prepričljivo na vrhu lestvice Moss. Kolegom športno čestitamo, hkrati pa upamo, da jim začnemo čim prej dihati za ovratnik. Foto: STA Moss pa preko posebne raziskave ve, da ima en uporabnik več različnih naprav in da posameznik seveda do spleta dostopa preko telefona, laptopa in preko namiznega računalnika. A to potem niso trije unikatni uporabniki, ampak samo eden (več o metodologiji si sicer lahko preberete TUKAJ ).

Zato tudi podatki Googlove analitike in pa raziskave Moss niso primerljivi. Če vam torej nekdo postreže s podatkom, da je doseg določene spletne strani po metodologiji Googlove analitike 200 tisoč unikatnih obiskovalcev, je ta realno nižji – skoraj zagotovo celo precej nižji – od 200 tisoč unikatnih obiskovalcev, ki jih zabeleži raziskava Moss.

Na Mossu vsi večji slovenski mediji, ne pa tudi nekateri "zelo glasni"

V raziskavi Mossa sodelujejo vsi večji slovenski portali oz. internetni mediji: ob že izpostavljenih 24ur.com, Siol.net in Žurnal24.si tudi Svet24.si, spletni portal RTV Slovenija, N1, Slovenske novice ter vsi trije največji dnevniki Delo, Dnevnik in Večer. Ne boste pa na lestvici našli nekaterih "zelo glasnih" medijev, kot so npr. portali Nova24TV.si, demokracija.si, domovina.si, pa tudi Pozareport,si, ki se večinoma predstavljajo za zelo brane in zato relevantne.

A neodvisno njihovega realnega dosega ni mogoče izmeriti. Kot večinoma navajajo njihovi predstavniki, je sodelovanje v raziskavi Moss zanje "predrago" (osnovni cenik si sicer lahko ogledate TUKAJ ), pogosto pa potem izpostavljajo rezultate kakšnih drugih merilnih analitik. A kot omenjeno zgoraj, ti podatki nikakor ne morejo biti primerljivi z rezultati lestvice Moss.

Vsak mesec nov začetek

Treba je tudi izpostaviti, da se vsi mediji v začetku meseca poženemo iz enakega štartnega "položaja nič". Rezultat se potem zabeleži na koncu vsakega meseca. Sodelujoči v raziskavi tako s seboj v naslednji mesec ne nesejo nobenega kapitala iz prejšnjega meseca; boj za unikatne obiskovalce se začenja vsak mesec na novo.

Prepričljivo vodilni v državi je že leta portal 24ur.com. Novembra so zabeležili skoraj milijon unikatnih uporabnikov, največ letos. Največji doseg na lestvici je sicer portal zabeležil lani poleti, konkretno avgusta lani, ko so namerili obisk kar 1,13 milijona unikatnih obiskovalcev.

Siol.net je tradicionalno drugi najbolj priljubljen slovenski medij na lestvici Moss. Glede na oktober, ko smo zabeležili obisk 828.452 obiskovalcev, se je obisk novembra povečal za 3,5 odstotka na skupno 857.231 unikatnih obiskovalcev. Glede na začetek leta se je obisk Siola povečal za skoraj šest odstotkov, glede na enako obdobje lani pa za skoraj devet odstotkov.

Ni nam sicer šlo vse po načrtih. Februarja in marca smo zaradi vizualne in tehnične prenove portala zabeležili padec v zabeleženem obisku, zaradi česar smo na lestvici padli za eno mesto, a so se že aprila začele stvari postavljati nazaj na svoje mesto. Konstantna rast obiska in novi vsebinski produkti, kot so npr. Spotkasti in podportala S.nepremičnine ter VideoS.pot, kažejo, da smo na pravi poti.

November rekorden za številne

A ne zgolj Siol, rekordne oz. najvišje rezultate letos so beležili tudi drugi slovenski mediji, ki so vključeni v raziskavo Moss, kar si lahko ogledate v naslednjem grafu:

Žurnal24 je novembra prav tako zabeležil rekordni doseg od začetka meritev na Mossu – 764 tisoč unikatnih uporabnikov. Glede na oktober je zabeležil sedemodstotno rast oz. več kot desetodstotno glede na lanski november.

Svoj rekordni doseg je v novembru dosegel tudi portal Svet24.si (707 tisoč unikatnih obiskovalcev), ki je na lestvici dosegel peto mesto, prav tako pa so najboljše dosežke vseh časov zabeležili portali Lokalec.si (431 tisoč obiskovalcev, 12. mesto), Sobotainfo.com (373 tisoč obiskovalcev, 17. mesto) in ePosavje.com (128 tisoč obiskovalcev, 33. mesto).

Prav tako se je novembra spet okrepil spletni portal javnega zavoda RTV Slovenija MMC, ki se je s 710 tisoč unikatnimi obiskovalci povzpel nazaj na četrto mesto na lestvici, kjer je že bil poleti. Mesto RTV Slovenija na lestvici Moss sicer precej niha. Uvrščajo se tudi na šesto mesto. Sicer so svoj rekord dosegli marca 2020, ko so zabeležili nekaj več kot 808 tisoč unikatnih obiskovalcev.

"Stekleni strop" 700 tisoč

Gneča med 600 in 700 tisoč unikatnimi obiskovalci je sicer tradicionalno kar velika in v ta rang se redno uvrščajo še Metropolitan, Svet24, portal N1 in Slovenske novice, ki si pogosto tudi izmenjujejo mesta. Metropolitan je bil oktobra recimo trdno četrti, novembra pa je padel na šesto mesto, čeprav je krepko povečal doseg. A sta ga RTV Slovenija in Svet24 še bolj in prvič letos presegla "stekleni strop" 700 tisoč obiskovalcev.

To mejo redno dosegajo le 24ur.com, Siol in Žurnal24. Nekje do jeseni je bil v tej elitni druščini redno tudi Metropolitan, ki je svoj rekordni doseg s 755 tisoč unikatnimi obiskovalci dosegel marca letos, ko se je na lestvici povzpel celo na drugo mesto in prehitel Siol. Takrat smo na našem portalu, predvsem zaradi tehnično zelo zahtevne prenove portala, zabeležil najslabši rezultat letos.

Lestvica Moss je glavna valuta vrednosti portalov slovenskih medijev. Foto: Matic Prevc/STA

Kje so "ta veliki"?

Med večjimi slovenskimi mediji se na lestvici med top deset uvršča še Delo, ki je novembra na devetem mestu zabeležilo 610 tisoč obiskovalcev. Prvo deseterico pa je že drugi mesec zapored zaključil portal Okusno.je, ki je v lasti hiše Pro Plus, matične hiše POP TV, 24ur.com, Kanala A itd.

Večer in Dnevnik sta v naslednji jakostni skupini. Novembra je bil štajerski dnevnik na 11. mestu s 432 tisoč unikatnimi obiskovalci, Dnevnik pa na 16. mestu s 373 tisoč obiskovalci. A pri Slovenskih novicah, Delu, Večeru in Dnevniku je treba opozoriti, da so to v prvi vrsti časniki, torej tiskani mediji, in da imajo vsebine na svojih spletnih portalih v veliki meri "zaklenjene" z geslom in so namenjene zgolj naročnikom. Tudi zato je njihov rezultat na lestvici najverjetneje slabši od portalov, ki svoje vsebine občinstvu ponujajo brezplačno.