Kje so videoposnetki na Siolu? Odslej tudi na platformi VideoS.pot!

VideoS.pot je novo stičišče raznolikih videovsebin, od pogovorov z zanimivimi sogovorniki v rubriki Spotkast , ki nastajajo v okviru aktualnih Siolovih projektov, kot so na primer Energetika 2.0 , JEK2, Posladkaj si življenje , Heroji , Treniraj kot Tadej Pogačar , do širokega nabora izobraževalnih, predstavitvenih, zabavnih in drugih videoprispevkov , ki nastajajo v okviru storitev TSmedia.

Video je vse pomembnejši spletni format

Video postaja vse pomembnejši in tudi vse bolj priljubljen kanal posredovanja vsebin na spletu, predvsem zaradi boljšega uporabniškega doživetja, ki ga omogoča ta format. Običajno videoposnetek bolj pritegne uporabnike kot zgolj fotografija oz. slika in besedilo. Poleg tega z razvojem tehnologije (in pocenitvijo storitev mobilnih operaterjev) uporabniki na družbenih omrežjih vedno raje delijo kar videoposnetke in ne več zgolj "navadnih fotk".

Izsek iz nove Siolove platforme VideoS.pot Foto: Siol.net

Skoraj polovica uporabnikov gleda videoposnetke prek spleta

Raziskava Statiste , s katero so merili uporabo videovsebin v prvem četrtletju leta 2024, je pokazala, da med videovsebinami, ki jih svetovni uporabniki interneta najraje spremljajo, prednjačijo predvsem glasbeni videospoti. Vsak teden si jih prek spleta ogleda kar 48 odstotkov vseh uporabnikov interneta.

Sledijo jim komični in viralni videoposnetki (35 odstotkov), vsaj en videoprenos dogodka ("live stream") si vsak teden ogleda 28 odstotkov uporabnikov, medtem ko videozgodbe vplivnežev spremlja 23,4 odstotka uporabnikov, 22,2 pa razne "gaming videoposnetke".

V ospredju šport in tudi izobraževalne vsebine

Med klasičnimi informativnimi dogodki uporabniki spleta najraje spremljajo šport; več kot četrtina (25,7 odstotka) tedensko gleda izseke športnih dogodkov, nekaj manj pa tudi videoposnetke športnih tekem s komentarji (23,5 odstotka).

Visoko na lestvici so izobraževalne vsebine. Kar 26 odstotkov uporabnikov interneta vsak teden gleda izobraževalne videoposnetke. Podoben delež rad uporablja tudi posnetke, kjer je razloženo, kako se kakšna stvar naredi (t. i. "how to videi").

Med bolj priljubljenimi videovsebinami so športne in izobraževalne, tudi športno-izobraževalne, npr. kako trenira Tadej Pogačar, ali pa predstavitve različnih poklicev (Heroji). Foto: Siol.net