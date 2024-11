Siol.net znova v boju za naziv najboljši spletni medij v regiji. Glasujte!

Regionalni in edini specializirani portal za medije Media daily od 1. do 30. novembra organizira šesti izbor najboljšega izmed 20 najbolj branih spletnih medijev na območju Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije in Severne Makedonije . V igri za pridobitev naziva najboljši spletni medij v regiji je tudi spletni medij Siol.net.

Spletni novičarski mediji so v zadnjih letih postali prvo in glavno mesto, kjer državljani pridobijo informacije o dnevnih dogodkih. Spletni mediji imajo zato velik vpliv na sodobno medijsko krajino, poudarjajo pri Media daily , specializiranem regionalnem portalu za medije in telekomunikacijsko panogo.

Bralke in bralce ob tej priložnosti pozivamo, da podprejo Siol.net v boju za naziv najboljši spletni medij v regiji. Glasove je mogoče oddati do 30. novembra.



Glasujete lahko TUKAJ .

Glasovi bralcev h končni razvrstitvi prinesejo 30 odstotkov, o preostalih 70 odstotkih odloča ugledna mednarodna žirija . Pri njihovem odločanju bodo ključni naslednji kriteriji:

izvirnost in inovativnost sloga pisanja ter način opremljanja besedil s fotografijami in videovsebinami,

vizualni videz portala in prilagojenost uporabnikom,

spoštovanje profesionalnih in etičnih novinarskih standardov.

V končnem izboru sodeluje 20 spletnih portalov iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije ter Severne Makedonije. Iz Slovenije letos so letos v finalnem izboru trije portali – ob Siolu še 24ur.com in portal Slovenskih novic. Zadnji je v izbor vključen prvič.

Odločitev o zmagovalcu izbora bo objavljena 6. decembra ob 12. uri, napovedujejo na portalu.

Lani je bil za najboljši portal v regiji izbran portal Balkans.aljazeera.net iz BiH, pred tem leta 2022 srbski portal Danas.rs, leta 2021 pa prav tako srbski Nova.rs. Pred tem je bil tri leta zapored – od 2018 do 2020 – za najboljši portal v regiji izbran slovenski portal 24ur.com.