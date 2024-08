Na Hrvaškem vložili obtožnico zaradi 160-milijonskega oškodovanja Ine

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je vložil obtožnico proti sedmim osebam in eni trgovski družbi zaradi nezakonitega trgovanja s plinom, s katerim so podjetje Ina oškodovali za 160 milijonov evrov, so danes sporočili iz Uskoka. Afero so na Hrvaškem označili za enega od največjih ropov v zgodovini države.

Uskok je po obsežni preiskavi, ki se je začela avgusta 2022, vložil obtožnico proti sedmim osebam in enemu podjetju zaradi organiziranega kriminala, zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju in pranja denarja.

Preiskovalci so v dveh letih zaslišali številne priče ter med drugim pregledali okoli 250 računov in analizirali skoraj 40 mobilnih telefonov, prenosnih računalnikov in drugih tehničnih naprav, s katerih so prenesli za okoli 3.500 gigabajtov podatkov.

Kot so ugotovili med obsežno preiskavo, so se obtoženi dogovorili, da Ina prek družbe Plinara istočne Slavonije podjetju OMS upravljanje prodaja plin po netržno nizkih cenah, do 19,80 evra na megavatno uro, to pa ga je prodajalo naprej v tujino po do 346,36 evra na megavatno uro. S tem so ustvarili skupno 187,6 milijona evrov prihodkov oziroma 158,2 milijona evrov dobička, Ino pa oškodovali za 159,8 milijona evrov.

Iznajdljivi pri trošenju nezakonitih sredstev

Sredstva, ki so jih zaslužili s prodajo plina, so obtoženci vlagali v nepremičnine, vozila, sklade in kriptovalute, uporabljali pa so tudi druge načine prikrivanja nezakonitega izvora denarja.

Kot so ob razkritju afere pred dvema letoma poročali hrvaški mediji, je policija v povezavi z oškodovanjem Ine pridržala tedanjega direktorja oddelka Ine za naravni plin Damirja Škugorja, sicer tudi člana HDZ, njegovega očeta Daneta Škugorja, lastnika podjetja OMS upravljanje Gorana Husića in Josipa Šurjaka ter predsednico uprave družbe Plinara istočne Slavonije Marijo Ratkić. Dva meseca kasneje so pridržali še direktorja iz Ine Stjepana Leka in direktorja podjetja za trgovanje s plinom EVN Croatia Plin Vlada Mandića.