Zaradi suma poneverbe javnega denarja za plačilo oglasov uvedli preiskavo

Avstrijsko tožilstvo je uvedlo preiskavo proti vodji desničarskih svobodnjakov (FPÖ) in nekdanjemu notranjemu ministru Herbertu Kicklu zaradi suma poneverbe v zvezi z vladnimi oglasi, so v ponedeljek potrdili na Dunaju. V središču preiskave je še več nekdanjih članov vlade, med njimi nekdanji podkancler Heinz-Christian Strache, znan iz afere Ibiza.

Tožilstvo za gospodarske zadeve in korupcijo je v ponedeljek sporočilo, da so sprožili preiskavo proti vodji FPÖ Kicklu in več nekdanjim članom vlade iz vrst svobodnjakov zaradi suma poneverbe javnega denarja za plačilo oglasov v medijih v zameno za ugodno poročanje, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Tožilstvo od sredine aprila preiskuje tudi nekdanjega namestnika kanclerja Stracheja ter nekdanje ministre Norberta Hoferja, Maria Kunaska in Beato Hartinger-Klein. Med osumljenci je tudi takratni generalni direktor avstrijske medijske skupine Österreich Wolfgang Fellner.

Domnevne poneverbe z oglasi naj bi se dogajale med januarjem 2018 in majem 2019, ko je bil Kickl vršilec dolžnosti notranjega ministra.

Gre za sum podkupovanja in korupcije

Po navedbah tožilstva obstaja sum, da je Fellner obljubljal Stracheju ugodno poročanje. V zameno naj bi člani vlade FPÖ v njegovih medijih naročili oglase ministrstva.

Kot je še sporočilo tožilstvo, gre v primeru Fellnerja in Stracheja za sum podkupovanja in korupcije, v primeru Kickla ter drugih nekdanjih ministrov pa za sum poneverbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

FPÖ je v prvem odzivu na preiskavo zatrdila, da je bilo oglaševanje v medijih izbrano izključno iz objektivnih razlogov in da so v stranki glede preiskave povsem mirni.

V Fellnerjevi skupini so obtožbe zavrnili

V medijski skupini Wolfganga Fellnerja, sicer ustanovitelja tabloida Österreich in spletnega portala Oe24, so obtožbe zavrnili.

Vodja svobodnjakov Kickl trenutno vodi v anketah pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo predvidoma septembra.

Svobodnjaki so bili od leta 2017 do leta 2019 v vladi z Ljudsko stranko (ÖVP). Koalicija je razpadla zaradi afere Ibiza, v povezavi s katero so že sprožili preiskavo proti politikom ÖVP, ker naj bi v obtok spravili prirejene javnomnenjske raziskave, javni denar pa naj bi trošili tudi za ugodno medijsko poročanje.

V afero je bil vpleten tudi takratni vodja svobodnjakov Strache, ki je na skritem videoposnetku, posnetem na španski Ibizi leta 2019, domnevni nečakinji ruskega oligarha v zameno za pomoč pri politični utrditvi obljubil posle pri državnih naročilih, ko bodo svobodnjaki v vladi.