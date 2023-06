Ali evropska desnica izgublja zaveznike v poslovnem svetu?

Evropski konservativci trdijo, da bodo prizadevanja za popravilo poškodovane narave v EU ogrozila uporabo obnovljivih virov energije in spodkopala proizvodnjo hrane. Po mnenju poslovnega sveta oziroma industrije je to nesmisel, piše medij Politico.

Desnosredinska Evropska ljudska stranka (ELS), največja poslanska skupina v Evropskem parlamentu, je začela kampanjo proti novim pravilom EU, katerih cilj je obnovitev vsaj dvajsetih odstotkov degradiranih ekosistemov v EU do leta 2030.

Konservativno zavzemanje za kmete odganja poslovneže?

Konservativci namreč trdijo, da bo zakonodaja kmetom vzela zemljo ter da ogroža prehransko varnost EU in preprečuje razvoj obnovljivih virov energije, piše Politico. Toda konservatici naj bi s svojo politiko, s katero naj bi branili kmete, odganjali tradicionalne zaveznike iz poslovnega sveta.

"Kar pravi ELS o tem, je napačno," je za Politico dejal Giles Dickson, izvršni direktor WindEurope, lobistične organizacije industrije vetrne energije v Bruslju. "Varovanje biotske raznovrstnosti in širitev obnovljive energije gresta z roko v roki, to dvoje je popolnoma združljivo."

Vloga vetrnih elektrarn na morju

Po Dicksonovih besedah vetrne elektrarne na morju na primer prispevajo k ohranjanju narave z ustvarjanjem umetnih grebenov in omejevanjem dejavnosti, kot sta poglabljanje dna in ribolov s pridneno vlečno mrežo.

Predlagana pravila Evropske komisije tudi zahtevajo, da države uskladijo načrte obnove narave z določitvijo območij za obnovljive vire energije, s čimer se izognejo nasprotju med obema ciljema. To bo po Dicksonovih besedah pomagalo rešiti spore med tekmeci za uporabo istega naravnega območja.

Odobritev naravovarstvene zakonodaje je pod vprašajem

WindEurope je ena od zadnjih industrijskih skupin, ki so podprla naravovarstveno zakonodajo pred, kot se pričakuje, izjemno tesnim glasovanjem o dokumentu v odboru Evropskega parlamenta za okolje 15. junija.

Ker je ELS odločno proti besedilu, bi bila lahko odobritev odvisna od glasov peščica liberalnih in nepovezanih poslancev Evropskega parlamenta, je za Politico dejal poslanec socialistov in demokratov César Luena.

Podjetja pozivajo evroposlance, naj podprejo zakonodajo

Številna podjetja, vključno s prehrambenim in higienskim velikanom Unilever, izdelovalcem oblačim Patagonia ter glavnima proizvajalcema hrane in pijač Nestlé in Coca-Cola, so pozvala evroposlance, naj sprejmejo zakonodajo. Omenjena podjetja trdijo, da bo zakonodaja o obnovi narave dolgoročno blagodejna za gospodarsrvo.

Frank Elderson, član izvršnega odbora Evropske centralne banke (ECB), je v nedavnem intervjuju za Financial Times opozoril: "Uničite naravo in uničili boste gospodarstvo."

Bistveno gospodarsko vprašanje?

"To ni nekakšno hipijevstvo, objemanje dreves ... to je bistveno gospodarsko vprašanje," je dejal še dejal Elderson. S temi besedami je zavrnil kritike, ki trdijo, da bi se morala ECB osredotočiti na boj proti inflaciji, namesto s ukvarja s podnebnimi in okoljskimi grožnjami.

V odzivu na val negativnih komentarjev iz poslovnega sveta je ELS obtožila Evropsko komisijo, da pritiska na podjetja, naj lobirajo za zakonodajo za obnovo narave. "Težava, ki jo imamo zdaj, je lobiranje s pomočjo podjetij," je na novinarski konferenci preteklo sredo povedala nizozemska poslanka ELS Esther de Lange.

Platforma EU za gospodarstvo in biotsko raznovrstnost

Podjetja so poslala e-pošto poslancem Evropskega parlamenta in jih pozvala, naj podprejo zakonodajo, je povedala de Langejeva. To je po njenem mnenju del usklajenega prizadevanja, ki ga je organizirala Platforma EU za gospodarstvo in biotsko raznovrstnost (EU Business and Biodiversity Platform).

To je forum nevladnih organizacij, svetovalnih družb, industrijskih združenj in podjetij. Člani te platforme so podjetja, kot so Decathlon, Ikea, Heineken, Mondelez in Nestlé.

Ali Evropska komisija financira svoj lastni lobi?

"Videti je, kot da Evropska komisija financira svoj lastni lobi, svojo lastno podporo temu predlogu," je dejala de Langeja in dodala, da bo ELS to še preučila. "Je tukaj vse čisto? Je to res tisto, kar bi koalicija morala delati?"

Evropska skupina korporativnih voditeljev (Corporate Leaders Group Europe), združenje podjetij, ki se zavzemajo za zakonodajo, je po novinarski konferenci Langejeve na Twitterju sporočila, da je pripravila dokument, ki vabi podjetja h kampanji v prid zakonodaje.

Ta dokument je bil posredovan podjetjem, ki so člani Platforme EU za gospodarstvo in biotsko raznovrstnost. Dokumenta ni pripravila Evropska komisija, kot trdi ELS, je še tvitnila Evropska skupina korporativnih voditeljev.

Odgovor Evropske komisije na očitke ELS

Tiskovni predstavnik Evropske komisije pa je dejal, da le zagotavljajo "administrativno in finančno podporo" platformi ter ob tem poudaril, da "ne vodijo [njenih] vsakodnevnih dejavnosti."

Tiskovni predstavnik je po pisanju Politica še dodal, da "izjave članov platforme ne predstavljajo stališč Evropske komisije", da pa "pozdravlja močno vključenost in zavezanost številnih podjetij k biotski raznovrstnosti in obnovi narave." Dodal je še, da je to široko priznanje potrebi po ambiciozni zakonodaji pri tem vprašanju.

Socialistični evropski poslanec Luena iz Španije je izjave ELS zavrnil kot "čisti teater". "Oh, ubogi ljudje iz ELS, zdaj se bojijo lobijev. Ali lahko verjamete temu?" je preteklo sredo šaljivo dejal novinarjem.