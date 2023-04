Ministrica Šinko: Dogovor s kmeti je mogoč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je minuli četrtek predstavnikom kmetov poslala odgovor na njihove zahteve. Ker gre za obsežno gradivo, so predlagali, da bi se na pogajanjih ponovno sešli po praznikih, je povedala kmetijska ministrica Irena Šinko. V odzivu na protest kmetov je še dejala, da imajo kmetje pravico protestirati, in menila, da bi se lahko dogovorili glede zahtev.

"Kmetje imajo pravico protestirati in izraziti svoje nestrinjanje s problemi, ki jih skrbijo in ki jih obremenjujejo pri njihovem delu," je v izjavi medijem ob robu zasedanja kmetijskih ministrov EU v Luxembourgu povedala Šinko.

Ministrstvo je predstavnikom kmetom poslalo odziv na njihove stavkovne zahteve s predlogi rešitev. Te se nanašajo na območja Nature 2000, trajno travinje, masne bilance, trgovinske sporazume ter na bonitiranje zemljišč.

Območij Nature 2000 trenutno ne morejo zmanjšati, predlagajo pa, da bi se lahko režim na teh območjih letos izvajal prostovoljno.

Glede trajnega travinja predlagajo, da bi lahko posamezni kmetje skupaj s predstavniki Zavoda za varstvo narave in kmetijske svetovalne službe pregledali ta območja in morda spremenili njihovo rabo, npr. s trajnim nasadom, območja trajnega travinja pa bi se nadomestilo drugje.

Glede priprave njivskih površin za pridelavo zelenjadnic in krompirja je ministrstvo Evropsko komisijo neformalno zaprosilo za izjemo, tako da bi lahko bile prek zime brazde odprte, kar olajša spomladanski začetek pridelave.

Pri odstrelu jelenjadi predlagajo, da se v dveletnih načrtih dovoli polovično povečanje dovoljenega odstrela, poleg tega bi se lahko ta izvajal tudi v mraku in zori, pri odstrelu divjih prašičev pa ne bi bilo omejitev.

Prizor z današnjega protesta kmetov v prestolnici. Foto: Bojan Puhek

Sindikat kmetov Slovenije je po besedah ministrice odgovoril, da je gradivo obsežno in ga ne morejo v tako kratkem času proučiti, da bi lahko imeli v ponedeljek sestanek in pogajanja, da pa pričakuje, da jih bo ministrstvo ponovno povabilo na pogajanja po prvomajskih praznikih.

"Še vedno menimo, da so pogajanja odprta in da se bomo s kmeti lahko dogovorili glede stavkovnih zahtev," je poudarila ministrica.

O predlagani noveli zakona o varstvu živali, ki je prav tako razburila predstavnike kmetov, in sicer med drugim zaradi predvidene uvedbe t. i. pooblaščenih svetovalcev, je ministrica povedala, da ti svetovalci v nobenem primeru ne bi hodili, to tudi v predlogu ni predvideno, po dvoriščih ali hlevih kmetov, saj zaradi zdravstvenega varstva živali to ni sprejemljivo. Ti svetovalci bi lahko opozarjali oz. podajali določene pritožbe inšpektorjem, ti pa bi nato ravnali v skladu s svojimi pooblastili, je dodala.