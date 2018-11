Če so razveljavili referendum, bi lahko tudi lokalne volitve

Pred časom smo poročali, da se je Mestna občina Celje v svojem rednem glasilu v začetku kampanje pred lokalnimi volitvami razpisala o dolgoletnih dosežkih župana Bojana Šrota, ki se po dvajsetih letih županskega mandata na volitvah poteguje za svoj šesti mandat.

Podobno občinsko glasilo so v času volilne kampanje v svoje nabiralnike prejeli tudi koprski občani, v njem pa so lahko brali o preteklih projektih župana Borisa Popovića, ki prav tako ponovno kandidira. Ljubljančani so bili medtem presenečeni, ko so sočasno z občinskim glasilom Ljubljana prejeli predvolilni časopis Liste Zorana Jankovića Skupaj smo najlepše mesto, poroča Delo. Da sta se glasili v nabiralnikih znašli istočasno, je "zgolj naključje", so na občini pojasnili za časnik.

Foto: zajem zaslona

V Celju so za omenjeno številko – za oblikovanje, tisk in distribucijo, ne pa tudi redakcijo – odšteli 5.780 evrov, v Kopru pa – za oblikovanje, redakcijo, tisk in distribucijo – kar 84 tisoč evrov. Tisk in distribucija Jankovićevega predvolilnega glasila sta znašala 15.234 evrov, financirala pa ga je Lista Zorana Jankovića.

Podobni primeri se po navedbah predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela pojavljajo tudi po drugih občinah, problem pa je, da takšnih glasil pod definicijo stroškov kampanje ne bi mogli uvrstiti. Zagotovo pa gre za volilno kampanjo in s tem za poskus vplivanja na volivce, je pojasnil za časnik.

Foto: zajem zaslona

Takšne zlorabe bi lahko primerjali z nedavnim na ustavnem sodišču razveljavljenim referendumom o drugem tiru, pri katerem je vlada svojo kampanjo financirala iz javnih sredstev, pravi ustavni pravnik Jurij Toplak.

"Pomembno je odgovoriti na vprašanje, ali je kdo javna sredstva zlorabil za namen samo lastne kampanje," je dejal za časnik in pojasnil, da je zloraba javnih sredstev v predvolilni kampanji podobna uporabi dopinga v športu. "Pri dopingu ni pomembno, ali je pripomogel k boljšemu rezultatu tekmovalca."

Če bi se dokazalo, da je občinsko glasilo res oglaševalo samo enega kandidata, in sicer samo pred volitvami, bi sodišče lahko razveljavilo volitve.

Primera razveljavljenih volitev pri nas, razen omenjenega referenduma, še ni bilo, so pa, na primer, kot je spomnil Toplak, v Avstriji leta 2016 razveljavili predsedniške volitve "zaradi slabega lepila na kuvertah z volilnim gradivom". Večkrat so jih že razveljavili tudi v Franciji, Veliki Britaniji in ZDA.